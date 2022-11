De la promesa de Lizardo Ponce al look de Jimena Barón para los People’s Choice Awards en Buenos Aires

escuchar

Falta muy poco para una nueva entrega de los People’s Choice Awards. La ceremonia -donde el público vota a lo mejor de 2022- será el próximo 6 de diciembre desde Los Ángeles y podrá verse en exclusiva por E! Entertaiment. Sin embargo, ayer Buenos Aires vivió la antesala de esta premiación internacional con una fiesta llena de música, famosos y buena onda. ¿El gran anfitrión de la noche? Lizardo Ponce, quién está nominado como mejor influencer latino del año.

Lizardo fue el gran protagonista de la noche y lució traje y corbata pero con un detalle: en vez de pantalones largos usó bermudas. Los zapatos con medias, última tendencia en Europa Gerardo Viercovich

Muy elegante pero canchero a la vez, el gran protagonista de la noche llegó rodeado de amigos y confesó cómo está viviendo este gran momento profesional. “Estoy muy contento. Lo siento como un cumpleaños porque como yo cumplo en enero y nunca viene nadie entonces este momento en el cual pueden venir mis amigos a acompañarme y a hacerme el aguante es algo muy lindo. Estoy re feliz”, le dijo el periodista e influencer a LA NACION antes de que arrancara la gran noche.

Ansioso porque llegue el día de la premiación, Ponce imaginó lo que significaría ganar este premio internacional. “Poder ganarlo y traerlo para la Argentina sería un gran sueño, así que ojalá se pueda cumplir. Y si no también ya participar y formar parte de los premios significa mucho para mi carrera”, expresó quien ya hizo una promesa en caso de quedarse con la estatuilla. “ Cábalas no tengo, pero prometí algo: en el caso de que gane, me voy a teñir el pelo de rubio. Algo que nunca hice, así que vamos con un cambio de look para recordar ese momento”, reveló.

Famoso por ser amigo de todas las celebrities de nuestro país, Lizardo estuvo acompañado por Guillermina Valdés, Sofía “Jujuy” Jiménez, Flor Torrente, Ruggero Pasquarelli, Malena Narvay, Sofía Zámolo, Patricio Sardelli, Mike Amigorena, Eva Bargiela, Axel, Benito Fernández, Matilda Blanco y muchas figuras más. ¿La perlita de la noche? Jimena Barón dio un mini recital y sorprendió a todos los presentes con un look muy original y sus más recientes hits, entre los que estuvo “La Araña”, el tema que le dedicó a Gianinna Maradona.

A pesar de la temperatura en la ciudad, Jimena Barón eligió un outfit muy particular para subirse al escenario: piloto con cintos y hebillas, botas bucaneras de vinilo y anteojos negros Gerardo Viercovich

Flor Torrente optó por un vestido negro a la rodilla con recortes y transparencias. La actriz llegó sola al evento y posó ante los flashes muy simpática Gerardo Viercovich

Sofía Jujuy Jiménez fue otra de las que apostó a un vestido que dejaba ver partes de su piel. La modelo y conductora -que llegó a la gala junto a Lizardo y Eva Bargiela- acompañó este diseño gris metalizado con un peinado recogido Gerardo Viercovich

Guillermina Valdés optó por las transparencias y los brillos con este diseño de María Gorof Gerardo Viercovich

Eva Bargiela también apostó al brillo con este modelo de mini short y sobre vestido de canutillos. La mujer de Facundo Moyano llegó al lugar con el gran anfitrión de la noche y se mostró muy simpática posando ante los flashes Gerardo Viercovich

Ruggero Pasquarelli, el ex Soy Luna, arribó a la fiesta junto a su novia. Mientras él eligió un pantalón de cuero, camisa blanca y unos anteojos súper cancheros, ella lució un conjunto de tres piezas en rosa y negro Gerardo Viercovich

Muy elegante, Mike Amigorena dejó de lado sus outfits más estridentes y vistió un traje azul al que acompañó con mocasines al tono Gerardo Viercovich

Fiel a su personalidad, Benito Fernández optó por el mix de estilos. El diseñador combinó un pantalón con inscripciones y un saco floreado en blanco y negro, imponiendo su sello en la alfombra roja Gerardo Viercovich

Con un diseño al cuerpo en dorado, Sofía Zámolo fue una de las más sexy de la noche. Corset, transparencias y los laterales al descubierto para este modelo que acaparó todos los flashes Gerardo Viercovich

Axel eligió un look más informal para esta gran antesala de los People´s Choice Awards en la Argentina. Jeans rotos, camisa floreada y anteojos para este rockero que disfrutó de esta gran velada con amigos Gerardo Viercovich

Emily Lucius se sumó a la tendencia de los jeans rotos y los brillos. Casual y canchera, la influencer fue una de las que más disfrutó el show de Jimena Barón Gerardo Viercovich

Malena Narvay fue acompañada de su novio. La actriz eligió un diseño strapples con flecos a los costados Gerardo Viercovich

Benjamín Alfonso también estuvo muy bien acompañado en la gala de los People´s Choice Awards en la Argentina. El actor se sumó a la tendencia del traje con remera mientras que su novia optó por un diseño de encaje negro Gerardo Viercovich

Muy elegante, Fabián Medina Flores eligió un look total white para la alfombra roja. Gerardo Viercovich

Matilda Blanco le aportó color a la noche con un diseño estampado en los tonos del momento: verde, dorado y negro. Gerardo Viercovich