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En fotos: de Matt Damon junto a su esposa argentina a los impactantes looks de las actrices de La Odisea

Las figuras más destacadas de Hollywood entre premieres y desfiles de alta costura

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Matt Damon, Zendaya y Anne Hathaway, tres figuras que dieron que hablar en Londres en la alfombra roja del film La Odisea
Matt Damon, Zendaya y Anne Hathaway, tres figuras que dieron que hablar en Londres en la alfombra roja del film La OdiseaScott A Garfitt - Invision
Matt Damon y Luciana Barroso sacaron a relucir todo su amor en la alfombra roja del estreno de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, en Londres. En plena gira de promoción, el actor habló sobre su admiración por Lionel Messi, a quien definió como “el mejor de la historia”, y contó que en su familia, gracias a su esposa argentina, viven cada Mundial alentando tanto a la albiceleste como a los Estados Unidos
Matt Damon y Luciana Barroso sacaron a relucir todo su amor en la alfombra roja del estreno de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, en Londres. En plena gira de promoción, el actor habló sobre su admiración por Lionel Messi, a quien definió como “el mejor de la historia”, y contó que en su familia, gracias a su esposa argentina, viven cada Mundial alentando tanto a la albiceleste como a los Estados UnidosScott A Garfitt - Invision
El actor está casado con Barroso desde 2005. Durante la promoción de La Odisea, confesó que siente tristeza porque el Mundial 2026 será el último de Lionel Messi: “Es un héroe en mi casa”, aseguró al referirse al capitán argentino
El actor está casado con Barroso desde 2005. Durante la promoción de La Odisea, confesó que siente tristeza porque el Mundial 2026 será el último de Lionel Messi: “Es un héroe en mi casa”, aseguró al referirse al capitán argentinoCARLOS JASSO - AFP
Anne Hathaway lució su embarazo en la alfombra roja de La Odisea, pocas semanas después de anunciar que espera su tercer hijo con su marido, Adam Shulman. La actriz, que ya es mamá de Jonathan y Jack, forma parte del elenco estelar de la nueva película de Christopher Nolan
Anne Hathaway lució su embarazo en la alfombra roja de La Odisea, pocas semanas después de anunciar que espera su tercer hijo con su marido, Adam Shulman. La actriz, que ya es mamá de Jonathan y Jack, forma parte del elenco estelar de la nueva película de Christopher Nolan Scott A Garfitt - Invision
Tom Holland, Anne Hathaway y Matt Damon integran el elenco de La Odisea, la nueva superproducción de Nolan inspirada en el clásico de Homero. La historia narra el viaje de Odiseo para volver a su hogar luego de la guerra de Troya, enfrentando criaturas mitológicas y numerosos desafíos. La película se estrenará el 17 de julio
Tom Holland, Anne Hathaway y Matt Damon integran el elenco de La Odisea, la nueva superproducción de Nolan inspirada en el clásico de Homero. La historia narra el viaje de Odiseo para volver a su hogar luego de la guerra de Troya, enfrentando criaturas mitológicas y numerosos desafíos. La película se estrenará el 17 de julioScott A Garfitt - Invision
Charlize Theron apostó por un sofisticado vestido negro de Givenchy con detalles blancos para asistir al estreno de La Odisea en Londres. La actriz integra el reparto del nuevo film de Nolan, una de las producciones más ambiciosas del año
Charlize Theron apostó por un sofisticado vestido negro de Givenchy con detalles blancos para asistir al estreno de La Odisea en Londres. La actriz integra el reparto del nuevo film de Nolan, una de las producciones más ambiciosas del año CARLOS JASSO - AFP
Lupita Nyong’o deslumbró con un vestido con transparencias durante la première de La Odisea. La actriz ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud atraviesa un gran momento profesional
Lupita Nyong’o deslumbró con un vestido con transparencias durante la première de La Odisea. La actriz ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud atraviesa un gran momento profesional CARLOS JASSO - AFP
El elenco femenino: Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Samantha Morton y Mia Goth posaron para los fotógrafos. La película reúne además a Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Benny Safdie y Elliot Page en uno de los repartos más destacados del año
El elenco femenino: Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Samantha Morton y Mia Goth posaron para los fotógrafos. La película reúne además a Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Benny Safdie y Elliot Page en uno de los repartos más destacados del añoIan West - PA Wire DPA
El film basado en el poema épico de Homero fue rodado en locaciones de Marruecos, Grecia e Italia
El film basado en el poema épico de Homero fue rodado en locaciones de Marruecos, Grecia e Italia Scott A Garfitt - Invision
Zendaya volvió a demostrar su dominio de las alfombras rojas con un look de inspiración mitológica, en sintonía con su papel de Atenea en La Odisea. Según contó su estilista Law Roach, el vestido viajó desde París a Londres el mismo día del estreno, después de salir de la pasarela de Schiaparelli
Zendaya volvió a demostrar su dominio de las alfombras rojas con un look de inspiración mitológica, en sintonía con su papel de Atenea en La Odisea. Según contó su estilista Law Roach, el vestido viajó desde París a Londres el mismo día del estreno, después de salir de la pasarela de SchiaparelliScott A Garfitt - Invision
Además de protagonizar La Odisea, Zendaya atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera. Tras el éxito de Dune y Challengers, volverá a compartir pantalla con Tom Holland en la próxima película de Spider-Man
Además de protagonizar La Odisea, Zendaya atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera. Tras el éxito de Dune y Challengers, volverá a compartir pantalla con Tom Holland en la próxima película de Spider-ManScott A Garfitt - Invision
Catherine Deneuve asistió al desfile de alta costura otoño-invierno 2026/2027 de Chanel, realizado durante la Semana de la Moda de París. La actriz francesa fue una de las invitadas del front row de la presentación de Matthieu Blazy, que apostó por una colección inspirada en cuentos de hadas
Catherine Deneuve asistió al desfile de alta costura otoño-invierno 2026/2027 de Chanel, realizado durante la Semana de la Moda de París. La actriz francesa fue una de las invitadas del front row de la presentación de Matthieu Blazy, que apostó por una colección inspirada en cuentos de hadas GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Tilda Swinton también asistió al desfile de Chanel. Fiel a su estilo andrógino y vanguardista, la actriz británica eligió un conjunto estampado para uno de los eventos más esperados del calendario de la moda
Tilda Swinton también asistió al desfile de Chanel. Fiel a su estilo andrógino y vanguardista, la actriz británica eligió un conjunto estampado para uno de los eventos más esperados del calendario de la modaGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Tilda Swinton posó junto a su hija, Honor Byrne, para los fotógrafos antes de ingresar a ver el desfile. La joven que sigue los pasos de su madre en el cine
Tilda Swinton posó junto a su hija, Honor Byrne, para los fotógrafos antes de ingresar a ver el desfile. La joven que sigue los pasos de su madre en el cine GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Tampoco faltó a la glamorosa cita Sarah Pidgeon, una de las figuras emergentes de Hollywood, ya que viene de interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en la aclamada serie American Love Story, creada por Ryan Murphy
Tampoco faltó a la glamorosa cita Sarah Pidgeon, una de las figuras emergentes de Hollywood, ya que viene de interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en la aclamada serie American Love Story, creada por Ryan MurphyGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Vanessa Paradis volvió a decir presente en un desfile de Chanel, firma de la que es embajadora desde hace décadas. La actriz y cantante francesa mantiene un estrecho vínculo con la maison y suele ocupar un lugar destacado en sus presentaciones de alta costura
Vanessa Paradis volvió a decir presente en un desfile de Chanel, firma de la que es embajadora desde hace décadas. La actriz y cantante francesa mantiene un estrecho vínculo con la maison y suele ocupar un lugar destacado en sus presentaciones de alta costura GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Emma Corrin apostó por un arriesgado diseño de Schiaparelli para asistir al desfile de alta costura de la firma en París. La estrella de The Crown volvió a captar todas las miradas con un look de inspiración surrealista, sello característico de la casa dirigida por Daniel Roseberry
Emma Corrin apostó por un arriesgado diseño de Schiaparelli para asistir al desfile de alta costura de la firma en París. La estrella de The Crown volvió a captar todas las miradas con un look de inspiración surrealista, sello característico de la casa dirigida por Daniel RoseberryGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Lily Allen se presentó en el Orange Stage del Festival de Roskilde, en Dinamarca. La cantante británica, que volvió este año a los escenarios, también tiene fecha confirmada en la Argentina: será parte del Primavera Sound Buenos Aires 2026, previsto para noviembre
Lily Allen se presentó en el Orange Stage del Festival de Roskilde, en Dinamarca. La cantante británica, que volvió este año a los escenarios, también tiene fecha confirmada en la Argentina: será parte del Primavera Sound Buenos Aires 2026, previsto para noviembreTORBEN CHRISTENSEN - Ritzau Scanpix
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