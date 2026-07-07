En fotos: de Matt Damon junto a su esposa argentina a los impactantes looks de las actrices de La Odisea

Matt Damon y Luciana Barroso sacaron a relucir todo su amor en la alfombra roja del estreno de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, en Londres. En plena gira de promoción, el actor habló sobre su admiración por Lionel Messi, a quien definió como “el mejor de la historia”, y contó que en su familia, gracias a su esposa argentina, viven cada Mundial alentando tanto a la albiceleste como a los Estados Unidos

Scott A Garfitt - Invision