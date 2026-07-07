En fotos: de Matt Damon junto a su esposa argentina a los impactantes looks de las actrices de La Odisea
Las figuras más destacadas de Hollywood entre premieres y desfiles de alta costura
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Zendaya confesó qué fue lo que más sufrió durante La odisea: ““Fue una vergüenza”
- 2
La crítica de Georgina Barbarossa a Marley por no respaldar a Flor Peña: “Vive en una nube”
- 3
Nicolás Occhiato volvió al país y habló sobre el conflicto con Florencia Peña: “Está judicializado”
- 4
Baile, risas y abrazos: el video viral de Moria Casán y Georgina Barbarossa tras hacer las paces