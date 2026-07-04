Tronos de reyes, bikinis y un tocado muy pesado: las bodas más extravagantes y caras de los famosos

Hay momentos que merecen celebrarse a lo grande y las estrellas suelen convertir el día de su boda en un verdadero espectáculo. Después de todo, nadie se casa todos los días y cuando llega el esperado “sí, quiero”, las celebridades no escatiman en gastos.

Esta semana Nueva York es la sede de la boda del año, la que protagonizan Taylor Swift y Travis Kelce Charlie Riedel - AP

Esta semana todas las miradas apuntan a Nueva York por el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden. Mientras el mundo sigue de cerca cada detalle, repasamos algunas de las bodas más extravagantes de los famosos.

Céline Dion y un tocado que la mandó al hospital

Celine Dion y su amado, el día de su boda el 17 de diciembre de 1994, en Montreal Laurence Labat - Sygma

Céline Dion se casó el 17 de diciembre de 1994, a sus 26 años, con René Angélil, su manager de toda la vida, que en ese momento tenía 52. El compromiso de la pareja ocurrió en 1991, pero se concretó recién tres años después con una multitudinaria fiesta para más de 500 invitados que llegaron al lugar en 12 colectivos y 18 limusinas dispuestas por los novios.

La gran noche comenzó en la Basílica de Notre Dame de Montreal y continuó en el Hotel Royal de la ciudad canadiense. Además, la celebración fue televisada.

El look de la novia se completaba con un excesivo tocado hecho con más de dos mil cristales Swarosvski que hacían que pesara más de dos kilos Laurence Labat - Sygma

Entre las sorpresas que pensaron para el evento, los tortolitos decidieron que al entrar por la recepción, los invitados iban a ser salpicados con nieve falsa. Pero lo que más captó la atención del público fue el look de la novia. El vestido, elegido como uno de los más impactantes de todos los tiempos, era un diseño de los canadienses Mirella y Steve Gentile: 90 metros de seda italiana, escote corazón, tono marfil, cintura entallada, falda amplia y cola de seis metros. Pero eso no fue lo más extravagante.

El look de la novia se completaba con un tocado hecho con más de dos mil cristales Swarovski que hacían que pesara más de dos kilos y que cubría la cabeza de Dion por completo y hasta gran parte de la frente. Para que en el traqueteo de una noche agitada no se cayera ni se desacomodara, los asesores de la artista decidieron coserlo al pelo, lo que acabó ocasionando —literalmente— un dolor de cabeza para la cantante. “Se me hizo un corte en la cabeza porque había demasiada presión; al día siguiente me miré al espejo y tenía un huevo en medio de la frente. Fui al hospital y me recetaron antibióticos para curar la herida”, contó la intérprete de “My Heart Will Go On”.

Pese a todo, la cantante aseguró después: “Nunca habría sido demasiado. Podría haber llevado uno tres veces más grande que mi cabeza. Podría haber lucido seis vestidos distintos esa noche porque mi esposo era (...) un ser humano maravilloso; sacó lo mejor de mí”.

Kim Kardashian y Kanye West no escatimaron gastos

Kim Kardashian y Kanye West protagonizaron una de las bodas más fastuosas del mundo del espectáculo X.com

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en 2014 en Florecia, Italia, con una celebración multimillonaria. La mediática y el cantante no escatimaron en gastos a la hora de planear su gran boda que tuvo alrededor de 3000 invitados y que costó cerca de 12 millones de dólares, según informó la revista People.

El altar se encontraba delante de una pared enorme cubierta de flores blancas, que habría costado 100 mil dólares. La unión fue realizada por un ministro protestante y más de 200 familiares y amigos de la pareja viajaron a Florencia en aviones privados pagados por el flamante matrimonio para acompañarlos.

El vestido de Kim Kardashian era un diseño de Riccardo Tisci que se estima en un valor de 600 mil dólares

Si bien no trascendió cuánto cobró, la artista Lana del Rey obtuvo una suculenta suma para ser la encargada de cantar la canción favorita de Kim en la cena de ensayo de la boda. Además, Andrea Bocelli y John Legend cantaron para la pareja en la celebración. La pareja que tiene cuatro hijos en común se separó en 2021.

Pamela Anderson y Kid Rock y una novia sin vestido

Pamela Anderson y Kid Rock, una pareja explosiva

Después de su primera separación de Tommy Lee, Pamela Anderson se volvió a ilusionar, aunque de forma fugaz, con el modelo Marcus Schenkenberg. Pero en 2003, el rock volvió a aparecer en su vida para robarle el corazón: esta vez fue Kid Rock quien la conquistó. Tras dos años de noviazgo, dijeron “sí, quiero” en julio de 2006 en un yate cerca de St. Tropez, Francia.

La boda no fue ostentosa, pero sorprendió por su excentricidad: ella se casó con un bikini blanco y él con unos pantalones de jean y una gorra de capitán. Cuatro meses más tarde, se separaron.

“Casarse es increíble... estar casado apesta”, resumió el músico de Detroit cuando tuvo que explicar por qué a los seis meses de casarse llegó el divorcio. Según su versión, fue su hijo quien lo alentó a separarse porque nunca se llevó bien con su nueva mujer y sintió que si tenía que elegir entre ambos, no había otra solución. El vínculo se disolvió de forma oficial en junio de 2007 y desde entonces la pareja no se volvió a hablar. Anderson no dejó que este contratiempo le quitara las esperanzas. En la última década tuvo varios romances, pero también varias desilusiones.

Liza Minnelli, David Gest y unos superpadrinos

En su boda con David Gest, Liza Minnelli fue escoltada por Michael Jackson al altar, mientras que Elizabeth Taylor ejerció de madrina X.com

Fue en 2002 en la Marble Collegiate Church en la ciudad de Nueva York, donde Liza Minnelli y David Gest dieron el sí. Según trascendió, la boda costó unos 3.500.000 de dólares. La hija de Judy Garland hizo gala de su estilo y extravagancia al casarse en una fiesta para 850 invitados, a todo lujo, incluida una orquesta entera con más de 60 músicos y un especial animador: nada más ni nada menos que Tony Bennett. Para la ocasión, la actriz lució un vestido de Bob Mackie que causó sensación en sus fans. Sus padrinos de boda fueron Elizabeth Taylor y Michael Jackson.

Fue una boda top por sus increíbles invitados entre los que se encontraban Lauren Bacall, Mia Farrow y Diana Ross. Además, Minnelli y Gest llegaron a los titulares al besarse apasionadamente. Donald Trump, quien estuvo presente, quedó encantado por el cariño que se demostró la pareja y no dudó en decírselo a la prensa al salir de la ceremonia: “Asistí a muchas bodas y nunca había visto un beso así“, comentó el actual presidente de los Estados Unidos sobre aquel momento. Lamentablemente, una boda fastuosa no garantiza el amor y la pareja se separó apenas 16 meses después. Finalmente formalizaron su divorcio en abril de 2007 tras un polémico proceso legal.

David y Victoria Beckham, en una boda de “reyes”

En 1999 David y Victoria Beckham se casaron en un castillo en las afueras de Dublín X.com

La boda entre David y Victoria Beckham se celebró en el castillo Luttrellstown, una imponente construcción del siglo XV ubicada a las afueras de Dublín, en Irlanda. Rodeado de jardines y muros cubiertos de historia, el lugar ofrecía no solo privacidad, sino también el aire de realeza que parecía acompañar cada paso de los Beckham. La ceremonia religiosa fue íntima, con apenas 29 personas presentes.

La ambientación del evento combinó lujo con teatralidad, en un despliegue que no escatimó en detalles. Desde los tonos dorados que dominaban la decoración hasta los tronos al estilo de reyes en los que la pareja posó durante la recepción, todo parecía pensado para transmitir poder y sofisticación. Los arreglos florales, las velas altas, los textiles pesados y la iluminación cálida reforzaron la estética de cuento de hadas moderno.

¿Lo más llamativo de su boda? Los tronos de oro en los que se sentaron los novios durante la recepción X.com

Cada espacio fue transformado para reflejar el universo Beckham, en una puesta que mezclaba lo clásico con lo exuberante. La imagen de Victoria y David sentados como monarcas se volvió icónica y fue replicada en medios de todo el mundo.

Victoria lució un vestido satinado de tono champagne diseñado por Vera Wang, de silueta estructurada, escote con forma de corazón y una cola impactante. La tiara de diamantes que llevaba en la cabeza, creación del diseñador británico Slim Barrett, aportaba un brillo real a su look.

Beckham, por su parte, eligió un traje blanco con camisa a tono y un elegante corsage en la solapa, alejándose del clásico esmoquin oscuro. Como si una puesta no fuera suficiente, la pareja sorprendió con un segundo cambio de vestuario durante la recepción. Victoria y David aparecieron vestidos de violeta, en un gesto tan llamativo como simbólico.