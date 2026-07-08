El verdadero motivo por el que Catherine Lagaʻaia aceptó el papel de Moana: “Mi mayor deseo”

Para muchos nepobabys, el apellido es un peso. Para otros, una presión. Para Catherine Lagaʻaia, la joven de 19 años que le da vida a Moana en la nueva versión live action del film de Disney es todo un orgullo. Así lo reveló la propia actriz, quien además explicó que decidió aceptar el desafío, sobre todo, para continuar con el legado de su papá, el actor de Star Wars Jay Lagaʻaia.

“Sí, heredé el nepotismo. Y sin duda lo acepto encantada”, Catherine Lagaʻaia

Catherine Lagaʻaia es australiana -nació en Sydney- y fue la elegida para interpretar a la intrépida princesa, una joven polinesia que, guiada por el llamado del océano, emprende un viaje para devolverle su corazón a la diosa Te Fiti y salvar a su isla. A lo largo de la travesía, se enfrenta a criaturas míticas y se une al semidiós Maui, interpretado por Dwayne Johnson.

“Sí, heredé el nepotismo. Y sin duda lo acepto encantada”, explicó entre risas la actriz en una nota que le brindó a la revista People en referencia a su padre, quien interpretó al capitán Typho en Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones y Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith.

Además de celebrar su posición, Lagaʻaia explicó que el hecho de haber crecido con un padre que conoce las exigencias de la industria le dio la posibilidad de tener una perspectiva única al momento de comenzar su propio camino como actriz.

“Creo que, además de tener a mi papá en esta profesión y de querer estar a la altura de la película original, así como de quienes la aman, mi mayor deseo era que él se sintiera orgulloso”, confió. “Siempre vuelvo a preguntarme qué haría mi papá, pero también necesito que, al final del día, se sienta orgulloso del legado que estoy continuando”, analizó la actriz.

Ahora, con el rodaje terminado y a la espera de la reacción del público, Lagaʻaia aseguró que la experiencia de interpretar a Moana fue transformadora. “Crecí muchísimo”, admitió. “Pude dejar de obsesionarme tanto con cómo me veía, cómo sonaba mi voz o cómo salían las cosas. Ahora soy capaz de mirar todo con una perspectiva mucho más amplia”, agregó.

La emoción de Catherine Lagaʻaia cuando fue elegida por Disney

“Estoy muy emocionada de aceptar a este personaje porque Moana es una de mis favoritas”, dijo Laga’aia en un comunicado que publicó el portal The Hollywood Reporter cuando trascendió que sería ella la encargada de personificar a la princesa Moana.

Catherine Lagaaia interpretará a Moana en la versión "live action"

“Mi abuelo es de Fa’aala, Palauli, en Savai’i. Y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu en Samoa. Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y de todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a chicas jóvenes que se parecen a mí”, completó.

Emocionado por el logro de su hija, Jay Lagaʻaia le dedicó en ese momento unas tiernas palabras. “Han pasado tres años desde que comenzó este viaje para mi familia. Con gran orgullo puedo compartir con el mundo el primer tráiler de la película, protagonizada por Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen y presentando a mi hija Catherine Lagaʻaia como Moana”, expresó.

Para el cumpleaños número 18 de Catherine, Lagaʻaia usó sus redes sociales para gritar su orgullo a los cuatro vientos. “La foto de portada fue tomada el 4 de diciembre de 2023 en Nueva York, a las 2:34, en una de las mayores agencias de casting de Estados Unidos. Un día en el que una chica de 17 años de Australia haría una prueba de pantalla para una película muy querida que finalmente la transformaría en una princesa Disney”, escribió junto a una foto de la actriz.

“Tuve el placer de estar en el set con ella y, permítanme decir, que al igual que mis otros hijos, lloré un poco y me convertí en uno de sus mayores seguidores. Ella dirigió ese proyecto y no podría haber estado más orgulloso. Feliz cumpleaños, cariño”, completó.

Antes de lograr el protagónico del live action de Moana, Lagaʻaia participó en tres capítulos de la miniserie de Prime Video Las flores perdidas de Alice Hart.