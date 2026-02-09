¿Quién es la novia de Bad Bunny? Lo que se sabe de la vida sentimental del cantante protagonista del Super Bowl

Bad Bunny es el artista principal que cantará en la 60° edición del Super Bowl, la final de la National Football League (NFL). En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el puertorriqueño deslumbrará a los presentes en el show de medio tiempo ante una multitud que lo estará siguiendo en todo el mundo.

Tras coronarse en los Premios Grammy al Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global, el artista puertorriqueño será el primer cantante de habla hispana en cantar en este espectáculo deportivo que pone cara a cara a New England Patriots y Seattle Seahawks.

Luego de su premiación en los Grammy, Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl Chris Pizzello� - Invision�

Además de su éxito personal, Bad Bunny está vinculado sentimentalmente con Gabriela Berlingeri, a quien conoció en el año 2017 en Puerto Rico y tres años más tarde oficializaron su romance en las redes sociales. Sin embargo, en 2022, el vínculo sufrió un desgaste y ambos decidieron tomar caminos separados, aunque siguieron en contacto por el fuerte vínculo que generaron.

Bad Bunny y Gabriela Berlingieri mantuvieron una relación de cinco años

En ese entonces, el interprete comenzó una relación amorosa con Kendall Jenner que se mantuvo hasta mediados de 2024. A partir de allí, en adelante, los rumores siguieron puestos en la posible reconciliación con Berlingeri, quien dedica parte de su vida a las redes sociales, es modelo y diseñadora de joyas en Puerto Rico con una marca establecida llamada D29, la cual nació durante la pandemia, época donde convivió junto a quien hoy es su expareja.

Gabriela Berlingieri es influencer y empresaria y dueña de una propia marca de ropa interior en Puerto Rico

Nacida el 29 de diciembre de 1993, la modelo continuó expandiéndose laboralmente con la creación de D29 Swim, su propia línea de trajes de baños, que vio la luz en septiembre de 2025.

A pesar de no existir una versión oficial que hable de una reconciliación afectiva con Bad Buny, la empresaria asistió a los Premios Grammy y estuvo presente en los dos discursos que brindó el cantante en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las políticas de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El discurso completo de Bad Bunny en los Premios Grammy

En los distintos extractos de videos que se subieron a las redes sociales, Bad Bunny apareció solo o rodeado de su entorno más cercano, sin la presencia de Berlingeri. A pesar de ello, algunos seguidores pusieron la lupa en un anillo que llevó el cantante, que daría a cuenta de un supuesto compromiso con la influencer.

Gabriela Berlingieri, la mujer que conquistó el corazón de Bad Bunny

Sin dejarlo sentado en las redes sociales, donde ambas celebridades mantienen una gran cantidad de seguidores que están al tanto de todo lo que sucede en su día a día, Bad Bunny prefirió mantener un perfil bajo, sin dar ningún tipo de pistas acerca de cómo es su actual situación sentimental.

Gabriela Berlingeri asistió a los Premios Grammy y alimentó los rumores de reconciliación con Bad Bunny

Del otro lado, Berlingeri, que tiene 2.3 millones de seguidores, ocupa el espacio de su feed con fotos sensuales de su físico y contenido acerca de su propia indumentaria, sin tampoco exponer detalles de su vida personal.

En medio de un gran momento en lo profesional, que se fortaleció desde el lanzamiento del disco Debí tirar más fotos, el artista parecería querer reencausar la historia de amor con una de las parejas que más lo marcó en su vida afectiva.

¿Una pista de su amor?

Pocas horas antes de que comenzara el Super Bowl, Gabriela compartió una foto enigmática en su perfil de Instagram que dio que hablar. En la imagen se la puede ver con una gorra, oculta detrás del celular.

La selfie que subió Gabriela en la previa al Super Bowl; ¿estará ahí presente alentando a Bad Bunny?

Sin embargo, que más llama la atención de esa imagen son las siglas de la gorra y la relación directa que se puede hacer con el Super Bowl. El logo, estilo NFL, remite al Pro Bowl. El Pro Bowl es el partido de las estrellas de la NFL que suele jugarse en esta misma semana.

Muchos influencers y jugadores usan este tipo de gorras esos días justamente porque todo gira alrededor del Super Bowl. ¿Será eso nomás para Gabriela o lo habrá hecho como gesto de amor en apoyo a su flamante novio? Habrá que ver qué nuevas señales y gestos le envían a sus seguidores.