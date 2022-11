En fotos: del accidente de Sarah Jessica Parker durante el rodaje de la nueva temporada de And Just Like That... a la visita solidaria de Paris Hilton a Chile

escuchar

Entre trabajo y compromisos personales, las estrellas de Hollywood disfrutan de los últimos días de calorcito en el hemisferio norte, antes de que llegue el invierno. De la costa este a la costa oeste, los fotógrafos aprovechan cada vez que salen a la calle para fotografiar a las celebridades y compartir con el mundo en qué andan por estos días.

En Nueva York, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis estuvieron rodando imágenes para la nueva temporada de And Just Like That. Las actrices filmaron una escena con el bulldog de Charlotte, llamado Richard Burton, en la entrada del apartamento de Carrie Bradshaw, del set original Sex and the City, ubicado en el West Village. En una de las escenas, por estar más atenta a su celular que a lo que sucede en la calle, el personaje de Parker casi es atropellado por un hombre que pasaba en bicicleta.

Sarah Jessica Parker y Kristin Davis en el rodaje de la nueva temporada de And Just Like That... en la ciudad de Nueva York Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Kristin Davis con el bulldog de Charlotte, llamado Richard Burton Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

En Nueva Orleans, Emma Stone fue vista sucia y manchada de sangre mientras filmaba escenas para su nueva película And. La trama del largometraje se ha mantenido en total hermetismo, por lo que las imágenes generaron mucha intriga. En las fotos, se la ve a la actriz con sangre brotando de su boca, el cabello desordenado y la ropa sucia. La estrella de La favorita fue capturada caminando junto al director Yorgos Lanthimos mientras los dos parecían hablar sobre la película, que también está protagonizada por Jesse Plemons, Willem Dafoe y Margaret Qualley.

La estrella de La La Land fue vista caminando junto al director Yorgos Lanthimos mientras los dos parecían hablar sobre la película, que también está protagonizada por Jesse Plemons, Willem Dafoe y Margaret Qualley Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Emma Stone lució sucia y manchada de sangre mientras filmaba escenas para su nueva película And en Nueva Orleans Grosby Group - Mega/The Grosby Group

En Montecito, California, Adam Levine aprovechó una tarde libre para salir de paseo con sus dos hijas y un amigo. El cuarteto se montó en bicicletas y dio una vuelta por el barrio. Muy cerca, en Beverly Hills, Melanie Griffith disfrutó de fumarse un cigarrillo al aire libre antes de ingresar a una peluquería. Ese mismo día, Bruce Willis y un amigo fueron fotografiados mientras recibían un tratamiento VIP en la Barbería de Lloyd en Brentwood, California.

Adam Levine con sus dos hijas y un amigo cerca de su casa en Montecito, California Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

El cantante de Maroon 5 disfrutó de una tarde con sus hijas Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Melanie Griffith disfruta de un cigarrillo mientras hace una rara aparición pública visitando una peluquería en Beverly Hills Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Bruce Willis recibiendo un tratamiento VIP en una barbería Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Cerca de la Argentina, en Santiago de Chile, Paris Hilton se mostró “muy emocionada” de visitar el vecino país, invitada por el animador televisivo Don Francisco. “ Estoy muy orgullosa de crear conciencia y dar luz a una causa tan importante ”, dijo Hilton sobre su participación en la Teleton, el especial televisivo que cada año recauda fondos para financiar la construcción y mantenimiento de institutos de rehabilitación infantil para niños con discapacidad motriz.

Paris Hilton visitó la Teleton en Santiago de Chile Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

La mediática heredera se fotografió junto a niños, padres y enfermeras de un centro de rehabilitación infantil en Santiago de Chile Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

