Esta semana, algunas de las máximas estrellas de Hollywood se tomaron un respiro y disfrutaron de salidas románticas, divertidos momentos en familia, acciones solidarias y placenteras tardes junto al mar.

El actor estadounidense Viggo Mortenssen y su colega española Ariadna Gil están juntos desde hace 14 años. Se conocieron en 2006, cuando coincidieron en el rodaje de Las aventuras del Capitán Alatriste, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Dos años después, decidieron dar un paso más allá y pasaron de ser amigos a convertirse en pareja. Esta semana, dejaron en claro que la llama del amor y la pasión está más viva que nunca, al ser sorprendidos por los paparazzi besándose en las calles de Madrid.

Viggo Mortensen y Ariadna Gil se besan en las calles de Madrid Lagencia Press/The Grosby Group

Desde que anunció que le habían diagnosticado Esclerosis Múltiple, Selma Blair se encargó de dejar en claro que no tenía la mínima intención de dejarse vencer por la enfermedad sin presentar batalla. Además de seguir trabajando, le probó al mundo que también podía bailar -formó parte del programa Dancing with the Stars- y comparte en sus redes consejos y vivencias para ayudar a las personas que atraviesan por una situación similar. Sin embargo, su gran prioridad siempre fue su familia. Esta semana, la actriz de La cosa más dulce compartió una salida junto a su hijo Arthur y su perro de servicio, Scout. Juntos, cenaron en un conocido restaurante de West Hollywood.

Selma Blair junto a su hijo Arthur y su perro Craig Backgrid/The Grosby Group

Sean Federline, hijo mayor de Britney Spears, fue retratado por las cámaras por primera vez desde que se mudó a Hawái. El adolescente de 18 años fue visto junto a su padre, Kevin Federline, su hermano Jayden y su media hermana Kori, disfrutando de una tarde de sol y playa. La familia se mudó a Hawaii hace unos meses después de que Victoria, la esposa de Kevin, recibiera una oferta de trabajo.

Sean, el hijo mayor de Britney Spears y Kevin Federline Backgrid/The Grosby Group

El adolescente de 18 años se mudó a Hawái junto a su padre, su madrastra y sus hermanos Backgrid/The Grosby Group

Chris Pratt se unió a la familia Schwarzenegger para servir un banquete a las personas sin hogar en la víspera de Acción de Gracias. El actor de Guardianes de la Galaxia llevó consigo a su hijo Jack. También estuvieron presentes su suegra, Maria Shriver, y sus cuñados Patrick y Christopher Schwarzenegger.

Chis Pratt, junto a parte de su familia política, en una cena de caridad por Acción de Gracias Backgrid/The Grosby Group

Esta semana, el nombre de Susan Sarandon apareció en los principales medios del planeta. Esta vez, la genial actriz no fue noticia por haber protagonizado alguna actuación digna de reconocimiento ni por nada que tuviera que ver con su trabajo: debido a haber manifestado su postura ante los ataques del estado de Israel a Palestina, la agencia que la representaba, decidió despedirla. Ajena a las polémicas, la protagonista de Thelma y Louise fue vista paseando tranquilamente por las calles de Nueva York.

Susan Sarandon paseando por las calles de la ciudad de Nueva York Splash News/The Grosby Group

El actor Vince Vaughn es otra de las celebridades de Hollywood que decidió pasar un buen momento en familia. Junto a su hijo Vernon, disfrutó del partido de básquet entre Tennessee y Kansas en el Allstate Maui Invitational en SimpliFi Arena, en Honolulu.

Vince Vaughn y su hijo Vernon DARRYL OUMI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

