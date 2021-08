En fotos: del paseo playero de Jennifer Lopez y Ben Affleck con Matt Damon al romántico beso de Zoe Saldana.

Los paparazzi no descansan y siempre saben dónde tiene que estar para detectar con su lente a algún famoso. Mucho más en este verano boreal, en el que las estrellas disfrutan de los días de calor paseando por la playa e incluso trabajando.

Esta semana los fotógrafos encontraron nuevamente a Jennifer Lopez y Ben Affleck, que no le temen a los flashes y siguen mostrándose muy juntos. Esta vez se les unió a su paseo playero Matt Damon, viejo amigo de la pareja que no se ha privado de bromear acerca de las sensaciones que le provoca esta segunda vuelta de “Bennifer”.

Charlize Theron continúa disfrutando de unas vacaciones en familia en las paradisíacas islas griegas, mientras que Zoe Saldaña se muestra en modo enamorada en Portofino, Italia, y Kit Harington y Rose Leslie pasean por Nueva York junto a su pequeño hijo.

Pero no todo es ocio: Sarah Jessica Parker, acompañada por otras integrantes de Sex and the City, fueron captadas en plena filmación de And Just Like That..., la secuela de la serie que estrenará en HBO Max.

Jennifer Lopez y Ben Affleck junto con el amigo de Ben, Matt Damon, dan un paseo por una playa de Malibú Backgrid/The Grosby Group

Sarah Jessica Parker con el estilista Serge Normant en el set de filmación de And Just Like That, en pleno Central Park, de Nueva York Splash News/The Grosby Group

Kristin Davis, otras de las integrantes de Sex and the City, en la filmación de And Just Like That REX Features/Shutterstock /The G

Beso a beso: la actriz estadounidense Zoe Saldana y su esposo, el artista italiano Marco Perego, en Portofino, Italia Backgrid UK/The Grosby Group

Kit Harington y Rose Leslie, estrellas de Game of Thrones, paseando por unos los puentes del río Hudson, en Nueva York, junto a su pequeño hijo TIDNY-195

Charlize Theron visita la isla Hydra, de Grecia, con sus hijas Jackson y August y sus amigos Splash News/The Grosby Group

