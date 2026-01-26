Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación

A cinco meses de que se conociera su separación de Eugenia Kolodziej tras una década en pareja, Fito Páez (62) oficializó un nuevo romance que sorprendió a todos. El sábado, el músico compartió en su perfil de Instagram una foto junto a Sofía Gala para felicitarla por su cumpleaños número 39, y la acompañó con una romántica dedicatoria que no pasó inadvertida.

“¡Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”, expresó el músico junto a una imagen de los dos a bordo de un avión. Y aunque simplemente podía tratarse de un profundo vínculo de amistad entre ambos, la respuesta de la actriz y cantante despejó cualquier duda: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

El posteo con el que Fito Páez dio a conocer su relación con Sofía Gala

Esta mañana, Moria Casán dio algunos detalles de la relación de su hija con el artista y confirmó que los dos estuvieron recientemente de vacaciones en Brasil junto a Dante, el hijo menor de la actriz, en la casa que allí tiene Páez. “No hablo con Sofía”, bromeó la conductora de La mañana con Moria (eltrece) cuando Nazarena Di Serio, una de sus panelistas, le consultó por el romance.

“Se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares”, señaló la diva, aunque no quiso definir si se trata de un vínculo romántico. “Mi hija es muy privada, a mí me cuesta mucho charlar de sus cosas emocionales salvo que blanquee mucho y te presente y todo. A Fito lo conozco muchísimo”.

Sobre la amistad que une a su hija con Fito Páez, Casán recordó que él fue uno de los primeros en llegar al Sanatorio Finochietto cuando nació su nieto Dante Della Paolera, y que fue en su casa donde Sofía Gala presentó su banda indie punk Fea. “Nos hizo una cena impresionante como anfitrión es lo máximo”, aseguró Moria, a la vez que destacó que Páez siempre estuvo presente en la vida de Sofía.

“No sé cómo llamarlo: crush, amor. Se respetan, se quieren", sostuvo la conductora. Y si bien advirtió que no sabe si Sofía está enamorada, le encantaría tener al músico como yerno. “Él es un hombre extraordinario, de una calidad humana, de una sensibilidad única y un hombre que da mucho amor y lo necesita”, remarcó. “Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”, agregó.

Fito Páez en diciembre pasado, cuando recibió el doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Rosario Maximiliano Conforti

Respecto al posteo con el que la pareja habría oficializado a través de las redes sociales el día del cumpleaños de su hija, Casán dijo que la tomó por sorpresa pese a que ya los había visto juntos, y reveló que “Rodolfo ‘Fito’ Páez” le envió a Sofía Gala como regalo un ramo de flores “espectacular” y un “aparato” que usan los cantantes. “Él es un caballero y trata a las mujeres de una manera especial”, concluyó.

El amor después del amor

En agosto pasado se conoció que Fito Páez se había separado de la actriz Eugenia Kolodziej tras más de una década en pareja porque, al parecer, no habrían podido mantener su relación a distancia luego de que ella decidiera radicarse en España para desarrollar su carrera artística.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej en los Grammy de 2023 Getty Images

“Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, contó entonces Pepe Ochoa en LAM (América), donde habló de un “desgaste total del vínculo”.

“Cuando él publicó un libro de poemas [El hombre del torso desnudo, 2025] se lo dedicó a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. A ella, no”, sumó el panelista. La pareja, que durante más de una década mantuvo una vida compartida con varias apariciones públicas, siempre se mostró unida. Sin embargo, la mudanza de Kolodziej a España enfrió la relación.