En fotos: Flor Peña y Sofía Pachano estuvieron de festejo y Saccone y Diego Ramos se mudan a Carlos Paz

Muchos festejos y algunos anuncios engalanaron esta semana a la farándula local. Florencia Peña y Sofía Pachano soplaron velitas, pero por diferentes razones, aunque la alegría sí fue compartida. En tanto, Viviana Saccone y Diego Ramos se mudan a Villa Carlos Paz para formar parte de la versión de Sex, la obra de José María Muscari, que se realizará en los escenarios cordobeses. Por otro lado, Soledad Silveyra y Verónica Llinás también están exultantes porque tendrán temporada 2022 en la avenida Corrientes y en Mar del Plata. Y Adrián Suar debuta como director cinematográfico con el film 30 noches con mi ex, que también protagoniza junto a Pilar Gamboa.

¡Chin, chin!

Flor de equipo celebró a lo grande su primer año Telefé

Flor de equipo festejó su primer año al aire y sus integrantes se mostraron muy contentos . Florencia Peña junto a Marcelo Polino, Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noe Antonelli, Karina Gao y Analía Franchin brindaron ayer por el éxito de las mañanas de Telefe. Hubo globos, torta y velitas y, por supuesto, un video con los momentos más divertidos de este primer aniversario.

De azul. El look de Florencia Peña para celebrar el primer aniversario de su programa en Telefe Telefé

¡Feliz cumpleaños, Sofía!

Sofía Pachano celebró en su programa, Cocineros argentinos, su cumpleaños y tuvo especiales visitas como su mamá y su papá We Prensa

Sofi Pachano cumplió 33 años esta semana y lo celebró trabajando . Pero no fue un programa más para ella, ya que sus compañeros de Cocineros argentinos se encargaron de que tuviera varias sorpresas durante el envío como por ejemplo la visita de sus famosos padres, Aníbal Pachano y Ana Sanz.

Bajo el lema “hoy se tira la cocina por la ventana”, sus compañeros la recibieron y ella se hizo presente en el estudio con un look muy particular para no pasar inadvertida. Por supuesto, hubo torta, guirnaldas, cocina y baile en el programa, todo en honor de la cumpleañera.

Sofía Pachano también recibió la visita de Patricia Sosa We Prensa

También recibió la visita de Patricia Sosa, quien no quiso faltar al festejo de su amiga y le obsequió una décima bendecida: “Que seas muy feliz, que empiece la mejor parte de tu vida, que te llenes de ese amor de películas, que tengas proyectos llenos de pasión, que la vida te acompañe, la salud te premie, y todo lo que deseo para mi hija, te lo deseo para vos”.

Viviana Saccone y Diego Ramos, rumbo a Carlos Paz

Diego Ramos y Viviana Saccone se mudan a Carlos Paz para hacer la obra Sex

Diego Ramos y Viviana Saccone están preparando las valijas para transformarse en la nueva pareja hot de la obra Sex, que se podrá ver en Villa Carlos Paz. El estreno está pautado para el 28 de diciembre próximo.

Para Ramos esta propuesta no es nueva, ya que estuvo formando parte de la pieza de José María Muscari en suelo porteño, en tanto Saccone se sumará este verano. “Estoy muy contento de regresar a Carlos Paz con un espectáculo que hacemos con gran éxito hace más de 2 años. En esta puesta contaremos con cuadros nuevos y artistas que se suman. La esencia y el objetivo siempre son los mismos, estimularse, fantasear y pasar tanto arriba como abajo del escenario una buena noche juntos”, remarcó Ramos a la prensa.

En tanto, Saccone expresó: “Regresar a Carlos Paz es una alegría. Será mi segunda experiencia con Muscari y es un gran desafío hacer Sex. El show tiene mucho erotismo. Admiro y le tengo mucho cariño a Diego Ramos y es un placer compartir esta experiencia junto a él y todo el equipo”.

El debut de Adrián Suar

Comenzó el rodaje de 30 noches y con mi ex, la primera película dirigida y protagonizada por Adrián Suar photoALEJANDRALOPEZ - Artear

Adrián Suar y Pilar Gamboa comenzaron el rodaje de 30 noches con mi ex, el film que marcará el debut como director cinematográfico del actor, productor y gerente de programación de eltrece. Las grabaciones de esta historia se realizarán durante seis semanas, en diferentes locaciones de la ciudad de Buenos Aires.

En esta película, Suar interpreta a El Turbo, quien luego de pasar años separado de La Loba (Pilar Gamboa), acepta -por pedido de la hija que tienen en común- convivir durante 30 días con su exmujer, que viene de una larga internación psiquiátrica. La Loba debe hacer la transición entre la internación y su reinserción en la sociedad. La nueva “vida en familia” hará que El Turbo y La Loba revivan algunos sentimientos del pasado.

Adrián Suar debuta como director photoALEJANDRALOPEZ - Artear

¡Contrato firmado!

Soledad Silveyra y Verónica Llinás seguirá haciendo Dos locas de remate en Buenos Aires, pero la novedad es que también sumarán esta propuesta a la cartelera de Mar del Plata