En fotos: Leonardo DiCaprio y Camila Morrone afianzan su romance de cinco años en la intimidad

Tras cinco años de noviazgo, el romance entre Leonardo DiCaprio y Camila Morrone continúa dando pasos firmes. El actor de 47 años volvió a ser captado por las cámaras en una nueva velada junto a la actriz y modelo, de 24, con quien mantiene un vínculo amoroso desde 2017. Si bien la estrella de Había una vez... en Hollywood ha sabido mantener la relación fuera del centro de atención, fuentes cercanas a la pareja apuntan que el vínculo se afianza y que disfrutan mucho de compartir tiempo juntos.

Salvo cuando decidieron sentarse uno al lado del otro en la primera fila de los premios de la Academia en 2020, ambos han demostrado que prefieren evitar los flashes cuando están juntos [sobre todo el actor], así que es habitual que se los vea por separado en su llegada a distintos eventos o salidas en público.

Otra noche romántica

Camila Morrone, captada por los paparazzi en el restaurante Giorgio Baldi el domingo por la noche en Santa Mónica Backgrid/The Grosby Group

El pasado domingo, el actor de El Renacido volvió a repetir su estrategia de bajo perfil y tanto él como la modelo fueron vistos saliendo del mismo establecimiento después de disfrutar una noche romántica en California.

El ganador del Oscar y su novia, hija de Lucila Polak -quien fue pareja de Al Pacino durante una década- acudieron al restaurante Giorgio Baldi en Santa Monica y abandonaron el local por separado. Esa noche, Morrone lució un vestido de seda color natural, con tacos altos negros, mientras que DiCaprio optó por un look más informal, pero además cuando el galán vio a los paparazzi prefirió tapar aún más su rostro, que ya estaba cubierto por un barbijo y la capucha de su buzo.

De incógnito. Leonardo DiCaprio al ingresar al restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica Backgrid/The Grosby Group

El fin de semana, Leo y Camila también asistieron, por separado, a la décima gala LACMA Art + Film 2021, un evento que este año fue organizado en honor al cineasta Steven Spielberg. El actor, que compartió set con el director en Atrápame si puedes, ofició de maestro de ceremonias en el Country Museum of Art de Los Ángeles. Fieles a su bajo perfil, él y su novia optaron por sentarse en mesas separadas: DiCaprio junto a Spielberg, y Camila con su gran amiga Hailey Bieber (24) y la actriz Elle Fanning (23).

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone disfrutaron el domingo de una velada romántica en Santa Monica, California Backgrid/The Grosby Group

La relación entre el actor y la modelo comenzó en 2017, pero fue en 2019 recién cuando un allegado a la pareja confirmó el romance a E! News: “Es algo que va en serio, se han mostrado inseparables y están locos el uno por el otro, ya conocieron a sus familias y aman estar juntos”.

La pareja fue fotografiada en mayo de 2019 en Cannes promocionando sus respectivos films. Él, Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino y ella, Mickey and the Bear de Annabelle Attanasio; y también en los Oscar 2020, evento en el que no desfilaron juntos por la alfombra roja, pero en la que sí se sentaron tomados de la mano, en primera fila.

Leonardo Di Caprio y Camila Morrone, en los Oscar Archivo

En junio de 2020, DiCaprio le organizó una espectacular fiesta a su novia en un exclusivo yate. En las imágenes del festejo se los podía ver con sombreros estilo cowboy llegando a reunirse con los invitados, entre ellos: la actriz Nina Dobrev y su novio, el snowboarder olímpico Shaun White, y los actores Kevin Connolly y Lukas Haas, este último uno de las grandes amigos de Leo.

Unos meses más tarde, los novios estuvieron junto a la mamá de Camila disfrutando de la playa, con la compañía de los perros que adoptó la joven, Jack y Jill. “Esta cuarentena me ha enseñado muchas cosas en muy poco tiempo. Adoptar a estos cachorros me llenó el corazón”, contó ella hace un tiempo.

Morrone también habló sobre el estado de su relación en diálogo con Los Angeles Times. “Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en donde las personas tienen una gran diferencia de edad”, dijo la actriz al referirse a las críticas por su vínculo con el actor de El renacido. “Creo que ahora, a medida que la gente empiece a ver mi película, empezaré a tener lentamente una identidad propia fuera de él. Es frustrante, creo que todos deberían tener siempre una identidad que escape a la persona con la cual salen. Entiendo la asociación, pero tengo la seguridad de que poco a poco será un tema del cual se hable menos”, manifestó la joven, quien confía en su relación con DiCaprio y no ve conflicto alguno en la diferencia de edad que tanto ha signado la vida personal del actor.