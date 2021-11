Carmen Barbieri dio negativo en el test de covid y volvió a su programa: “Si daba positivo, me iban a internar”

En el día de ayer, la ausencia de Carmen Barbieri en Mañanisima sorprendió a todos. Tras asegurar que estaba con síntomas de covid, la capocómica tuvo que permanecer aislada hasta esperar el resultado que finalmente fue negativo. Hoy, 10.30 en punto, la conductora volvió a la pantalla de Ciudad Magazine y contó que si daba positivo ya tenía el bolso preparado para ir a internarse.

“Estoy viva, viva. ¿Ustedes pensaron que se iban a liberar de mí? ¡No, yo iba a volver eh!”, lanzó eufórica ni bien piso el estudio de la señal de cable. Mientras sus panelistas bromeaban con que “ya habían preparado la corona”, Barbieri confesó haber extrañado muchísimo tanto al público como a sus compañeros durante las horas repleta de ansiedad que le tocó vivir el lunes.

Y enseguida advirtió que ella quería hacer igual el programa, pero que los médicos le aconsejaron aislarse hasta esperar el resultado del hisopado. “ Yo iba a venir igual, pero no me dejé el médico. Me dice: ‘Esperá, hay que esperar el resultado’. Dio negativo, por supuesto, por eso estoy acá. Era para cuidar la salud de todo el equipo. Yo estaba atada con cadenas de barco en mi casa ”, advirtió.

En cuanto a cómo se siente ahora, la conductora expresó: “Estoy como con un pequeño resfrío, pero estuve con un estado gripal, con 37.5 de fiebre. Hablé con el médico y me dijo que me hisope y me aisle en mi dormitorio”. Mientras mostraban el resultado del hisopado que decía “no detectable”, Barbieri contó cómo fue la reacción al enterarse que no tenía el virus. “Le agradezco a Torres (su médico personal) que estuvo todo el tiempo llamándome y también a (Guillermo) Capuya que aceleró el resultado. Cuando me pusieron no detectable en letras grandes fue una fiesta, había globos, explotaban cosas, todos contentos que no tenía covid ”, indicó aliviada.

Respecto a qué hubiera ocurrido si el resultado hubiera sido positivo, advirtió: “ Yo ya tenía el jogging puesto y el bolso preparado por si daba positivo, me venían a buscar y me iban a internar . Estaba todo armado porque los médicos siempre van un paso adelantado. Por algo Torres me salvó la vida, me internó cuando tenía fiebre. Yo me quería quedar en mi casa y me dijo: ‘La ambulancia está abajo’”.

Antes de dar comienzo a una nueva emisión del matutino, la experta en espectáculos reveló quien ocupó su lugar en Los ocho escalones del millón mientras ella estuvo aislada. “Gracias a Dios estoy acá otra vez y en Los ocho escalones... yo di el nombre de (Graciela) Alfano. Me encanta porque puede hablar de cine y teatro, ella hizo una gran carrera”, remató dando cuenta que el programa va grabado y no se la verá ni hoy ni mañana al aire.