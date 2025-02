En fotos: rodeada de su familia y amigos, Mirtha Legrand festejó sus 98 años

"Llegó mi cumpleaños número 98 y me preparé con mucha alegría para celebrarlo. Este es el look que elegí, con un vestido de Cosano. ¿Les gusta? Gracias por todo el cariño de siempre. ¡Nos vemos en la fiesta! ", escribió en su cuenta de Instagram anoche junto a un video de su look apenas comenzó el festejo. Luego al llegar, mostró el vestido elegido para la celebración

Gerardo Viercovich - LA NACION