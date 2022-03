En fotos: sin barbijo pero con referencias a la guerra, los nominados al Oscar se reunieron para celebrar al mayor premio de Hollywood

En el camino a los Oscar, la élite de Hollywood dejó a un lado por un rato la competencia para disfrutar del almuerzo anual que reúne a los nominados en Los Ángeles. Esta vez, el encuentro se celebró en un clima pre pandémico, sin barbijos y con una flexibilización en las restricciones.

Los asistentes llenaron el salón del exclusivo hotel Fairmont Century City, se saludaron emocionados y compartieron momentos de charla y distensión. Ejecutivos de la industria y celebridades compartieron así un evento de celebración: Will Smith y Denzel Washington, ambos nominados al Oscar al mejor actor, se tomaron de la mano; Kristen Stewart llegó con su prometida Dylan Meyer, y Benedict Cumberbatch se mostró sonriente junto a su esposa, Sophie Hunter.

Si bien gran parte de los nominados optaron por no usar barbijo -entre los pocos que sí lo utilizaron figura J.K Simmons, quien compite por su segundo Oscar por su papel de reparto en Being The Ricardos-, a todos los asistentes se les exigió la presentación de su carnet de vacunación y un PCR negativo realizado un día antes.

El matrimonio de nominados que componen los artistas españoles Penélope Cruz y Javier Bardem compartieron mesa con Steven Spielberg, quien compite por una nueva estatuilla dorada como director por su película Amor sin barreras.

Guillermo del Toro acudió al almuerzo junto a su pareja, Kim Morgan. El salón también contó con la presencia de otras figuras, como Denis Villenueve, director canadiense de Duna. La actriz Maggie Gyllehnall, quien aspira a un Oscar por su trabajo en La hija oscura, acudió con su esposo, el actor Peter Sarsgaard, quien lució una bandera ucraniana en la solapa de su traje amarillo. David Rubin, presidente de la Academia, también dio un discurso a favor del país invadido.

Nominada por La hija oscura, Maggie Gyllenhaal acudió al evento acompañada de su esposo, el actor Peter Sarsgaard, que lució una bandera ucraniana en su solapa ROBYN BECK - AFP

Guillermo del Toro y su mujer Kim Gordon junto a la CEO de la Academia de Hollywood Dawn Hudson Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Will Smith y Teruhisa Yamamoto posan juntos para las cámaras Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Benedict Cumberbatch, junto a Marlee Matlin, Daniel Durant y Emilia Jones, dela película CODA, en el almuerzo de nominados Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Andrew Garfield y Lin Manuel Miranda se acercaron a saludar al actor Daniel Durant y a su directora en CODA, Siân Heder, en el hotel Fairmont Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Penélope Cruz y su pareja, Javier Bardem, ambos nominados a la estatuilla dorada Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Marlee Matlin, Steven Spielberg, Troy Kotsur y Daniel Durant, celebran el encuentro Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Troy Kotsur, Nyle DiMarco y Marlee Matlin, durante la celebración en Los Ángeles Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Benedict Cumberbatch, nominado por su papel en El poder del perro, junto a Alfred Molina Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Tras arrasar en los Independent Spirit Awards con La hija oscura, Maggie Gyllenhaal y Peter Sarsgaard cautivaron los flashes Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Nominada por Spencer, Kristen Stewart brindó junto a su pareja, la guionista Dylan Meyer Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Ted Sarandos de Netflix, el director Guillermo del Toro y su mujer Kim Morgan Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

Kristen Stewart optó por un traje oscuro con brazaletes en los puños Neilson Barnard - Getty Images North America

Benedict Cumberbatch lució un traje clásico en el 94 almuerzo de nominados de los premios Oscar Momodu Mansaray - WireImage

Blanco y negro, Heidi Klum y Tom Kaulitz se robaron parte de las miradas Jon Kopaloff - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Will Smith y Aunjanue Ellis dijeron presente en la gran cita de nominados Momodu Mansaray - WireImage

Javier Bardem y Penélope Cruz, acento español en el gran encuentro de la élite hollywoodiense Momodu Mansaray - WireImage

El joven actor australiano Kodi Smit-McPhee,candidato por su trabajo en El poder del perro, destacó con un original traje Neilson Barnard - Getty Images North America

Un elegante Andrew Garfield posó para los flashes al comienzo del encuentro Momodu Mansaray - WireImage