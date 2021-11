En medio de un brote de llanto, Carmen Barbieri apuntó contra Flor de la V: “Nunca diría las cosas que sé de vos”

Hace poco menos de un mes se confirmaba la vuelta a los escenarios de Carmen Barbieri junto a su hijo, Federico Bal. Después de todo lo que le sucedió a la familia desde que en 2019 terminaron las funciones de Nuevamente Juntos, madre e hijo quisieron volver al teatro con un proyecto en común, y ya habían comenzado con la lectura de los textos de la comedia que iban a protagonizar en el verano porteño.

Ambos venían de duras experiencias, como la lucha de Barbieri con el Covid y la de Fede contra el cáncer (sumado al dolor por la muerte de Santiago Bal), situaciones que los unieron muchísimo, por lo cual buscaron un espectáculo en el que pudieran volver a brillar, en este caso, en el teatro Apolo de Buenos Aires y en enero. Ambos iban a comandar una comedia dirigida por Lía Jelín, producida por Ariel Diwan y con los actores Fernando Lúpiz, Julián Labruna y Marcelo Sein.

Sin embargo, de manera inesperada, Carmen se bajó del proyecto a comienzos de noviembre con una fuerte frase: “Pido disculpas a mi hijo porque lo dejé sin laburo”.

La noticia fue debatida en el programa de América, A la tarde, en el que Flor de la V se desempeña como panelista, y en el cual deslizó las posibles razones del alejamiento de Carmen de la obra. “Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... también hablaban de discusiones con Federico...”, comunicó la panelista, quien aludió a que la comediante habría tenido dificultades para aprenderse los guiones de la obra, comentario que, sumado al de una posible disputa con su hijo, motivaron a Barbieri a responderle duramente y en medio de un llanto.

“Le voy a contestar a Flor”, comenzó la conductora su descargo en su ciclo de Ciudad Magazine, Mañanísima. “Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”, aclaró, y aludió a los rumores sobre roces con su hijo. “Yo no me peleé con Fede; por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra”, prosiguió la actriz.

En ese momento, Carmen se quebró al aire. “Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos”, disparó.

Este jueves, en una nueva edición de A la tarde, De la V le respondió y le pidió a Barbieri que no hable de sus hijos porque ellos, a diferencia de Federico, no trabajan en los medios. “La información que se dijo la teníamos chequeda y por respeto a ella no dijimos otras cosas que nos contaron”, redobló la apuesta la panelista del programa de Karina Mazzocco.

La versión de Carmen Barbieri sobre su partida de la obra

En Mañanísima, Barbieri habló sobre el motivo por el que se fue de la obra, el cual estuvo ligado a problemas de salud y falta de tiempo. “Tomé una decisión que en 47 años de trabajo nunca me pasó. Cuando yo tomo un trabajo, cuando doy la palabra (sin firmar contrato), yo lo hago, yo lo termino aunque se me muera mi mamá, mi papá, Santiago o Federico esté enfermo; yo nunca abandono un trabajo”, remarcó la actriz, quien está sobrecargada de compromisos laborales, ya que además de conducir el magazine, a la noche participa en el ciclo de eltrece, Los ocho escalones.

“Un tercer trabajo yo no tendría que haberlo aceptado, lo hice porque me encanta el elenco, el productor, la directora, pero lo más importante era mi hijo, Federico Bal. Íbamos a estar haciendo de madre e hijo, pero tuve que irme porque no me da el tiempo (...) Si el día tuviese 48 horas podría haberlo hecho, pero con 24 es imposible. Trabajo 15 horas sin parar, llego a casa, me doy una ducha, como algo y me acuesto para poder dormir al menos 5 horas”, agregó, e hizo hincapié en cómo, después del Covid, no tiene la misma energía. “Yo tendría que haber dicho que no, pero me tiraba tanto trabajar con mi hijo... La alegría de estar en el escenario otra vez con él me hizo decir que sí, pero a medida que fueron pasando las semanas de ensayo me di cuenta que mi cuerpo no podía. Yo vengo de un Covid que casi me mata, tengo varias secuelas; el virus me comió la masa muscular. Hace mucho tiempo tendría que haber empezado una rehabilitación”, relató.

Cuando Fede Bal habló sobre la salud de Carmen Barbieri - Fuente: Telefe