El trailer final de Ghostbusters: el legado apela con éxito a la nostalgia

A tan solo una semana de su estreno en salas, Ghostbusters: el legado dio a conocer su trailer final. La película de Jason Reitman (coescrita con el cineasta junto a Gil Kenan) es una continuación de la saga iniciada en 1984 con el clásico de su padre, Los Cazafantasmas, que tuvo su secuela en 1989.

Es decir, se “saltea” la versión de Paul Feig de 2016 que estaba protagonizada por un elenco enteramente femenino: Kate McKinnon, Leslie Jones, Kristen Wiig y Melissa McCarthy. “Tengo mucho respeto por lo que Paul creó con esas brillantes actrices, y me encantaría ver más historias de ellas, pero esta nueva película seguirá la trayectoria de la original”, declaró el cineasta.

Por lo tanto, el film no se hace eco de ese reboot, está ambientado treinta años después del de 1989 y centra su historia en la vida de una madre soltera que se muda con sus hijos a Oklahoma, lugar en el que descubren la particular conexión que tienen con los Cazafantasmas, “y un legado que ha dejado el abuelo de los niños, cuyo equipo utilizarán cuando se produce un fenómeno sobrenatural”, reza parte de la sinopsis oficial. La protagonista del largometraje es la talentosa Carrie Coon, en el rol de Callie, la mamá de los pequeños Phoebe (Mckenna Grace) y Trevor (Finn Wolfhard, quien se ha vuelto un actor muy demandado gracias al éxito de Stranger Things e IT).

Paul Rudd como Chad Grooberson Archivo

Además, Paul Rudd tendrá un rol central como Chad Grooberson, el profesor de los niños. “No se han visto fantasmas en 30 años”, dice su personaje en el adelanto, previo a imágenes algo aterradoras de diferentes amenazas que el grupo deberá combatir con la ayuda de los Cazafantasmas originales y con las enseñanzas de su abuelo Egon Spengler, quien en la saga fue interpretado por el fallecido actor y realizador Harold Ramis, y quien aparecerá en esta tercera parte a través de imágenes de archivo y fotos. Por otro lado, el adelanto confirma la presencia del elenco ochentoso con la frase que emite el Dr. Peter Venkman (Bill Murray): “Ey, ¿nos extrañaron?”, perfecto cierre para el trailer que sube las expectativas respecto al estreno de la película de Reitman.

El Ecto 1 comienza a calentar motores para su regreso

De hecho, uno de los mayores atractivos de la comedia es el regreso del elenco original. Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd y Ernie Hudson volverán en la piel de los Cazafantasmas, un “gancho” casi imperativo.

Las polémicas declaraciones de Bill Murray

Bill Murray enLos Cazafantasmas 2 de 1989

En abril de este año, en diálogo por videoconferencia cuando fue premiado por su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Santa Barbara, Murray sorprendió con algunas declaraciones sobre la secuela de Los Cazafantasmas. El actor confesó que en un principio se mostró “muy reticente” a participar de la segunda parte y que “no tenía ningún apuro” en retomar su rol, pero que accedió por una propuesta del estudio que no se llevó jamás a cabo.

“Alguien fue más zorro que yo. No sé si [el director] Ivan [Reitman] lo orquestó, pero consiguieron reunirnos a todos y no habíamos estado juntos en una habitación desde el lanzamiento de la película y fue muy, muy divertido pasar tiempo juntos”, recordó, y agregó: “Éramos muy graciosos todos juntos. Son personas muy graciosas y maravillosas”. Asimismo, los directivos le presentaron una narrativa muy interesante. “Madre mía, podríamos hacer que esto funcione”, dijo el actor respecto a cómo fue convencido.

Bill Murray regresa para Ghostbusters: el legado