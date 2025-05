En medio del conflicto con su hijo Brooklyn, Victoria Beckham rompió el silencio: “Intento ser lo mejor que puedo”

Parecían la familia perfecta; sin embargo, en el último tiempo, los rumores de un distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria cobraron fuerza. Si bien se dice que el conflicto viene desde su casamiento con la actriz y modelo Nicola Peltz, las sospechas se acrecentaron cuando el joven y su mujer no asistieron al cumpleaños número 50 del exfutbolista. En medio de las especulaciones, la exSpice Girls rompió el silencio y confesó cómo es como madre.

Fue en medio de un viaje de trabajo a Dubai que la cantante devenida en diseñadora habló con el ciclo Reviewed by Osa. “Me gusta pensar que soy una buena madre, una buena esposa. Intento ser lo mejor que puedo”, le dijo al presentador Osa Machabbi luego de que este le pregunte quién era Victoria Beckham. Y si bien no habló directamente de la disputa que afecta a su familia por estos días, la madre de cuatro aseguró que siempre intenta tener una actitud optimista, incluso en tiempos difíciles. “Trabajo duro. Me gusta pensar que soy una persona amable. Soy muy positiva. Me encanta la buena energía”, reveló.

Victoria y David Beckham junto a sus cuatro hijos

“No intento ser perfecta, nunca lo he sido. Solo quiero ser lo mejor que pueda”, confesó mientras enumeraba cómo logra su objetivo a diario: “Lo logro con una dieta saludable, haciendo ejercicio a diario y vistiéndome de cierta manera. Intento ser la mejor versión de mí misma para ser la mejor madre, la mejor esposa y la mejor profesional”, relató.

A pesar de que siempre ha dado una imagen de mujer perfecta, la excantante hizo referencia a sus defectos y contó que se esfuerza a diario por sacar lo mejor de sí misma. “Dudo de mí misma, pero no me dejo abrumar por ello. Creo que tener algo de eso siempre es bueno porque si no me imagino que te volverías increíblemente arrogante”, reflexionó quién se considera “una persona bastante humilde”.

Los Beckham con sus hijos y nueras en el cumpleaños 50 del exjugador. La ausencia de Brooklyn y su mujer Nicola confirmó los rumores de conflicto

En la entrevista, Victoria también habló de su próximo proyecto: un documental que la mostrará tanto en su faceta de madre como de diseñadora y que llegará a Netflix dos años después de la docuserie de su marido. “Filmar ha sido como una terapia. Me he dado cuenta de cosas sobre mí que antes no sabía. He sido muy vulnerable. Sabía de antemano que hay un elemento de control que no voy a tener y, como soy una maniática del control, eso al final te hace sentir bastante vulnerable”, contó.

Y enseguida aseguró que en este documental podrán ver cómo es de verdad. “Soy muy honesta. Simplemente soy yo misma. Me verán trabajando pero también un poco con los niños y con David porque las dos cosas van de la mano”, concluyó.

¿Pelea entre hermanos o mala relación entre Victoria y su nuera?

Las versiones de tensiones dentro del clan Beckham comenzaron hace tres años cuando Brooklyn contrajo matrimonio con la actriz Nicola Peltz. Las especulaciones sobre una mala relación entre la exSpice Girls y su nuera fueron creciendo, sobre todo, cuando la novia no usó ninguno de los diseños de su suegra y eligió un Versace para dar el sí.

Si bien ellos se encargaron de desmentirlo apareciendo en distintos eventos juntos o compartiendo fotografías en las redes sociales, lo cierto es que los amigos de la familia acusan a Nicola de mantener a Brooklyn alejado del clan Beckham. “Victoria ya ha tenido suficiente. Adora a su hijo y siempre lo hará, pero con Nicola es una historia completamente distinta. La desprecia”, aseguró una fuente cercana.

Nicola Peltz, la mujer de Brooklyn Beckham, es la señalada como la responsable del distanciamiento entre el joven y sus padres y hermanos Getty Images

“Nicola debe estar detrás de esto, lleva años creando esta discordia”, dijo otra fuente sobre el shock que generó que la pareja no asista a los festejos de cumpleaños de David. Sin embargo, el entorno de Nicola salió al cruce de estas acusaciones: “Hemos llegado a este punto porque Nicola, una persona externa que se une a la familia Beckham, ha podido ayudar a Brooklyn a ver el abuso emocional y el comportamiento tóxico dentro de su familia, que no es saludable, no es normal y no está bien”. Declaración que inmediatamente fue refutada por conocidos del dueño del InterMiami. “No creo que nadie que haya visto a David y Victoria con sus hijos reconozca este ataque tan desagradable. Ni siquiera merece una respuesta, es tan ridículo y totalmente falso”.

Otra de las versiones que circulan aseguran que el conflicto familiar se debe a una pelea entre hermanos. Según el medio TMZ, Brooklyn y Romeo no se hablan debido a que el menor tiene una relación con Kim Turnbull, quien habría sido novia de Brooklyn en el pasado. Esta situación habría generado que el matrimonio no quiera compartir eventos familiares con ellos.

Romeo Beckham y su novia Kim en el cumpleaños del exfutbolista

Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que el mayor de los Beckham ha cortado todo tipo de diálogo con sus padres y hermanos. “No ha habido ninguna llamada, ningún contacto, nada. Como padres, David y Victoria están preocupados por su hijo y han intentado ponerse en contacto, pero él no está interesado”, le contó un allegado de la familia a The Mail on Sunday. “Si pudieran ir a buscarlo ahora y traerlo a casa, lo harían”, comentó un amigo dando a entender lo preocupados que están David y Victoria.