Tras un inconveniente con su pasaporte, Carolina finalmente pudo viajar y disfrutar del recital

En las últimas horas, Pampita se vio involucrada, indirectamente, en un nuevo escándalo con María Eugenia Suárez. Todo comenzó cuando una gran amiga de Carolina, Paula "Puli" Demaria, se sacó una foto junto a la China, en la fiesta del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza, donde Demaria ofició de DJ.

Suárez compartió la foto en su cuenta de Instagram, lo cual generó un enorme revuelo entre los fans de Pampita, quienes tildaron de "traidora" a su amiga por posar junto a ella. Como consecuencia, la DJ debió aclarar que fue la China quien le pidió una foto, pero que de todos modos le solicitó que la borrara de sus redes para apaciguar el conflicto. Sin embargo, ésto no resultó. La actriz de ATAV desmintió a Demaria al instante y el hecho se agrandó aún más.

Pampita en el recital de los Rolling Stones en Miami

Video

"A Sarapura Djs se los llamó para ser parte de la fiesta de #ATAV. Vinieron con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención. El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir, ya que yo comencé con la organización de la fiesta junto con Vanesa Bafaro. Yo no suelo pedir fotos a famosos @PuliDemaria. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creí que teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema? Y si trae problemas con el 'público' no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social", concluyó Suárez. Demaria, por su parte, dio de baja su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, Pampita no se pronunció al respecto, ya que está disfrutando de unos días en Miami, nada menos que en el marco de la amenaza del huracán Dorian. La modelo, tras haber tenido que cambiar su vuelo porque su pasaporte estaba vencido, finalmente pudo viajar y, entre otras actividades, disfrutar del show que dieron los Rolling Stones en el estadio Hard Rock, como parte de la gira Stones No Filter.

Recordemos que el recital debió ser adelantado por la inminente llegada de Dorian, que ya alcanzó la categoría 5. "Debido al pronóstico del tiempo, el concierto de The Rolling Stones en el Hard Rock Stadium programado para el sábado 31 de agosto se trasladó a mañana por la noche, viernes 30 de agosto", había comunicado en sus redes el grupo liderado por Mick Jagger, cuya presentación fue registrada por Ardohain, a quien se la vio muy contenta junto a dos amigas. Una vez concluido el show, el grupo agradeció el apoyo en Twitter, y pidió a la gente que se mantenga segura.