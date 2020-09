La modelo se operó el busto y compartió con sus seguidores la previa a la cirugía Crédito: Instagram: @ivinadal

Unas semanas atrás, Ivana Nadal le contó a sus seguidores que muy pronto se sometería a una operación estética para corregir algunas imperfecciones en sus implantes de pecho. Este miércoles, finalmente concretó la cirugía y compartió una selfie en bata desde la camilla justo antes de entrar al quirófano.

En cuatro horas, la foto que publicó en su Instagram superó los 35.000 likes. "Lista", escribió en el epígrafe. La influencer posó vestida con la bata del hospital, sin ropa interior, con el barbijo y la cofia puestos. En agosto, Nadal explicó por qué iba a pasar de nuevo por el bisturí: "Cuando tenia 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular".

"El cirujano de ese momento me puso los implantes detrás del músculo sin explicarme que era más doloroso y que no era la mejor decisión: esa lola se me salía de lugar internamente", reveló. Y agregó: "Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía, así que hubo que operar de nuevo, y quedó mucho mejor, pero ya pasó mucho tiempo".

A través de sus historias de Instagram, sostuvo que no todas las mujeres que se hayan hecho una intervención quirúrgica hace una década deben reincidir: "Es una cuestión personal. Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida, y la verdad es que entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces, creo que es el momento de hacerlo".

Unas horas después de publicar la foto previa a la operación, grabó un video donde se mostró con las vendas puestas en el pecho y contó que la cirugía fue exitosa: "Les hablo un poco sedada todavía, pero quería decirles que por suerte salió todo bárbaro y les agradezco los mensajes de cariño que me mandaron".

