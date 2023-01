Enamoradísimos en la playa: las vacaciones de Isabel Macedo y su marido y el apasionado reencuentro de Jujuy Jiménez con su novio

escuchar

El verano en Punta del Este sigue en su punto más caliente, y entre el mar y las olas, el amor florece y brilla. Ya sean parejas consolidadas o nuevos comienzos de relaciones, los famosos aprovechan la temporada para darle rienda suelta a las emociones.

Sofía “Jujuy” Jiménez y el polista Bautista Bello le están dando una segunda oportunidad al romance. La pareja, que se había separado en abril de 2022 y volvió a unirse a finales del año pasado, se fue a la costa uruguaya para descansar unos días en la playa.

“Estando en Qatar me encontré con el primo de Bauti, eso hizo que me acuerde de él y le hice una videollamada. Hablamos y quedamos en vernos a mi vuelta. El día que Argentina salió campeón, nos reencontramos en el Obelisco y no nos separamos más. ¡Estoy feliz!”, le dijo la modelo a la revista Hola! hace unas semanas.

Jujuy y Bautista le dieron una nueva oportunidad al amor

“Bauti es buena gente, súper compañero, amiguero, le mete siempre para adelante y me hace muy bien”, decía Sofía hace un año sobre el deportista que aun hoy sigue siendo el dueño de su corazón.

Otra celebridad que disfruta de las playas de Punta del Este es Isabel Macedo. La actriz viajó con su marido, Juan Manuel Urtubey, y sus dos hijas, Belita y Julia, para tomarse unas ansiadas vacaciones. La familia bajó a la playa para jugar un rato en la arena y meterse en el mar.

Mientras la mayor de las niñas iba y venía del mar con su baldecito, Macedo y Urtubey demostraron el amor que se tienen entre besos, abrazos y risas cómplices. Además, la pareja compartió un rato con algunos amigos que se encontraban en la zona.

Además de pasar sus tardes en la playa, la actriz también aprovecha para acudir a eventos en la noche esteña. Hace unos días participó de la inauguración de una reconocida cadena de restaurantes y acaparó todas las miradas. La intérprete, que personificó a la villana de Floricienta, posó para las cámaras con su marido y también se la vio charlando con una de sus mejores amigas, Milagros Brito, la exesposa del actual marido de Pampita Ardohain, Roberto García Moritán.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en familia, en Punta del Este

Feliz con su doble maternidad, Isabel vive un gran momento. Acaba de inaugurar la primera boutique de su marca de ropa, Beneida, en Montevideo y celebró un nuevo aniversario de bodas con el exgobernador de Salta.

“Hace seis años, nos miramos y dijimos que sí a todo. A lo que teníamos, a lo que queríamos, a lo que soñábamos, sólo porque queríamos estar juntos para siempre”, escribió en sus redes sociales hace unas semanas. “Ahora nos veo y nos amo. Nos valoro. Nos admiro. Nos quiero y nos respeto”, agregó, orgullosa de la familia que formaron.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutan en familia de las playas de Punta del Este

