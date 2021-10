Enemigos: Ángel De Brito contó cómo fue la negociación para estar como invitado en el programa radial de Jorge Rial

En el día de ayer, y en el marco de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una inesperada reconciliación ocurrió en vivo cuando Ángel De Brito fue invitado a Argenzuela, el programa radial de Jorge Rial para hablar del conflicto que desde el sábado tiene en vilo al país. Tras dejar atrás algunas rispideces, los periodistas intercambiaron información y hasta invitaciones, ya que Rial prometió ir al ciclo que De Brito conduce en eltrece “en cualquier momento”.

“Rial me escribió directamente, ¿Cómo le voy a decir que no?”, se defendió De Brito esta mañana cuando sus panelistas le pedían explicaciones por el inesperado encuentro. Tras advertir que “otros conductores le mandaron productores” para invitarlo, el periodista contó las condiciones que le puso para salir al aire en su ciclo de Radio 10. “Le dije que sí, pero que me gustaría que venga a LAM”, advirtió.

👉 #Argenzuela | 🗣🎙 @rialjorge en comunicación con @AngeldebritoOk, periodista, se suma y nos cuenta todo sobre la interna entre Wanda – Icardi – La China 📲 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/HZ9TpEsLqM — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 18, 2021

La inmediata respuesta de Rial sorprendió a todos. “Me dijo que sí. Le dije: ‘Te espero mañana’ [por este martes] pero me dijo que no porque tenía médico, pero que muy pronto va a venir”, reveló el conductor de eltrece mientras daba otro dato asombroso. “Yo le dije de hacer un mano a mano y él me dijo que quería hablar con todas las angelitas”, señaló mientras Yanina Latorre bromeaba con la posibilidad de levantar el juicio que tiene con el periodista, ya que “tiene mucho gasto de honorarios de abogados en dólares”.

“¿Jorge y vos tienen un proyecto juntos de trabajo?”, disparó sorpresivamente Pía Shaw queriendo saber más. Asombrado por la pregunta, De Brito confesó: “Yo no hablé de ningún proyecto”. Quien también estaba en el piso era Augusto Tartufoli, que este fin de semana fue invitado al festejo por los 60 años del ex Intrusos. El periodista de espectáculos aprovechó para resaltar que estuvieron hablando bastante de él y que “Jorge lo respeta profesionalmente”.

Otra de las invitadas que estaba escuchando muy atenta desde el móvil era Marina Calabró, quien fue convocada al matutino para hablar de la separación entre Nara e Icardi. “El que se amigó con él sos vos”, lanzó sorprendida por este inédito reencuentro, cuando el conductor quiso saber cómo había quedado su vínculo después del fin de TV Nostra.

“Yo nunca tuve Edipo con América. Trabajé ahí porque en su momento me eligió Santiago Del Moro y después me llamo Rial para Intrusos. Lo último fue una m…, pero bueno, lo que no te mata te fortalece. Quizá hoy me arrepiento de haber cacareado tanto, creo que sobreactué ”, expresó haciendo un mea culpa.

Respecto de su relación con Rial, la panelista de Lanata Sin Filtro advirtió que nunca tuvo conflicto con el conductor. “Siempre nos llevábamos bien”, aseguró, y enseguida hizo referencia a los polémicos tuits que el periodista publicó criticando a su ex programa de chimentos. “El dream team. Marcábamos agenda. Teníamos info propia”, escribió junto a una foto de su viejo staff que incluye a Luis Ventura, Marcela Tauro, Daniel Gómez Rinaldi y Cora Debarbieri, muchos de los cuales se fueron en malos términos del programa.

El dream team. Marcábamos agenda. Teníamos info propia. https://t.co/b25x5D5F8i — JORGE RIAL (@rialjorge) October 18, 2021

“Si lo querés interpretar como parte del juego mediático pasa, es parte del Twitter. Si me preguntas a mí, quiero mucho a los chicos, sé lo que laburan por el programa. Pienso que los eligió Jorge por su laburo y su capacidad y quedaron ahí por su bendición. Me llamó la atención, pero es parte del folclore, si no pusiera esos tuits no sería Jorge Rial. Yo hablé con Adrián (Pallares) y se reía, no se quedó enganchado”, comentó quien durante cuatro años fue parte del ciclo de chimentos.