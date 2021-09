Ángel de Brito habló sobre si está casado y le dedicó una lapidaria frase a Jorge Rial

Ángel de Brito habló de su vida privada y llamó “sin códigos” a Jorge Rial tras visitar Pampita Online, el ciclo que conduce Pampita Ardohain en Net TV. La semana pasada, la modelo había participado de una entrevista exclusiva con Los ángeles de la mañana (eltrece).

A mediados de 2019, había trascendido la noticia del casamiento del conductor con el estilista Javier Medina. Sin embargo, Ángel siempre se mantuvo firme en la postura de no hablar sobre su intimidad y decidió no salir a confirmarlo. Consultado por Pampita sobre esta actitud, el conductor explicó: “Hay una decisión, en principio se dio naturalmente y después lo mantuve yo trabajosamente, tiene que ver con mi carácter. Me viste en situaciones sociales y yo soy tranquilo, reservado, callado. No es que me cueste, pero después lo decidí porque, no te lo voy a explicar a vos, se sufre cuando se hacen públicas las cosas”.

Ángel De Brito le contó a Pampita por qué no le gusta hablar de su vida privada

El periodista de espectáculos recibió duras críticas respecto de esta postura, ya que él en su programa habla habitualmente de la vida privada de los famosos. Pero, según su testimonio, su profesión tuvo que ver con su decisión: “Trabajando en programas de espectáculos lo vi y dije ‘esto para mí no lo quiero’, y bueno, se dio naturalmente y funciona”, afirmó.

Carolina no dejó pasar la pregunta que tanta repercusión generó y le consultó a Ángel si está casado. “Funciona bien y por eso no cuento las cosas, para que después no opinen”, respondió tajante el líder de LAM, haciendo referencia a lo que venía diciendo y dejando la pregunta de la conductora sin contestar.

Carolina "Pampita" Ardohain fue entrevistada por Ángel de Brito en LAM, pero evitó a las "angelitas" Instagram: @angeldebritooki

Inmediatamente, la modelo retomó: “¿Qué tendría de malo estar casado?”. Y su compañero de jurado en La Academia de ShowMatch, sostuvo: “Nada, pero si vos ves mis notas, es un límite que siempre mantengo: la familia afuera. Y yo tengo una familia y todos los que trabajan conmigo la conocen. Si empiezo a abrir ventanitas, como tenemos mucha exposición por LAM y el Bailando, después estoy obligando a hablar”.

Más allá de su actitud, de Brito aclaró que no tiene ningún tipo de prejuicios y que tampoco se esconde de las cámaras, pero que decidió no responder preguntas sobre su intimidad. “Tengo pareja, lo he contado en otras notas, no me ando ocultando. Voy al teatro con amigos, compañeros”, resaltó.

En torno a estas salidas, Pampita le consultó al periodista si le molesta que los paparazzi le tomen fotos en la calle. “Se hizo y lo dejé pasar, qué voy a hacer. Se dieron situaciones bizarras, fue en una guardia periodística en un momento en el que se ve que no pasaba nada”, respondió divertido.

Pero, al igual que sucedió con la modelo en LAM, Ángel mantuvo una relajada charla con su compañera y le respondió una pregunta sobre su pasado sentimental. Consultado en torno a la primera vez que se enamoró, el periodista contó que fue cuando tenía 25 años y afirmó: “No sufrí por amor porque dejé, no me dejaron”.

Pampita, quien fue madre en julio pasado de su quinta hija, la primera con Roberto García Moritán, se animó a preguntarle al periodista si él y su pareja tenían planeado ser padres. “No me surgió y me lo preguntan mucho. Me parece que un hijo es mucha responsabilidad y por ahí no estoy dispuesto a relegar otras cosas”, respondió de Brito.

“Por suerte en eso coincidimos, tenemos los mismos valores, la misma manera de ver muchas cosas. Quizás me arrepienta más adelante, pero sinceramente no lo sentí por ahora, sino lo hubiera hecho”, agregó el conductor sobre esta determinación.

El enojo con Jorge Rial

Durante la entrevista Ángel de Brito se refirió a Jorge Rial como una persona que “no tiene códigos”. Sin embargo, aclaró que no tiene un problema personal con él y resaltó que le parece “un gran conductor”.

“Rial no tiene códigos. Lo han dicho sus propios compañeros. Hasta los últimos a los que no les avisó que renunciaba. Y a gente que echó del programa, como Luis Ventura que era su hermano, por ejemplo”, justificó el periodista sobre el exconductor de Intrusos (América).

Luego, de Brito aclaró: “Con Rial no tengo problemas. Llama mucho la atención a todos que yo digo lo que pienso de él y hay un montón de cosas de él que no me gustan, así como también me parece un gran conductor”.

El jurado de La Academia reconoció que hay muchas personalidades del medio que “le tienen miedo” a Rial y que, por eso, no hablan mal de él. “Hay cosas que hizo y que dijo que no me gustan y entonces yo las digo. Había una época en que todos le tenían un pánico tremendo. Los famosos le tenían un miedo que parecía que iban a morir si accedían a las cosas que el programa pedía. A mí nunca me pasó y nunca trabajé con él tampoco. Lo frecuenté más cuando yo estaba en América o cuando él estaba con ‘Loly Antoniale”, recordó.

LA NACION