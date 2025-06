¿Enemistados? Walton Goggins y Aimee Lou Wood de The White Lotus 3 cuentan toda la verdad sobre su relación

Mucho se especuló sobre una posible enemistad entre Walton Goggins y Aimee Lou Wood después del estreno, en febrero de este año, de la tercera temporada de The White Lotus (Max). La prácticamente nula interacción entre ellos en los eventos y alfombras rojas, y el hecho de que él la dejara de seguir en Instagram fueron algunos de los tantos indicios que parecían afirmar que la química de la pareja en la ficción se había desvanecido por completo cuando Mike White, el director y creador de la serie, dijo “corte” y dio por finalizados los intensos siete meses de rodaje en Tailandia, donde todo el elenco convivió día y noche, como en un reality show. "Hubo alianzas que se formaron y se rompieron, romances que se formaron y se rompieron, amistades que se formaron y se rompieron. Es mucho tiempo para que la gente esté lejos de su familia con barra libre y toda la naturaleza salvaje que Tailandia permite”, había dicho Jason Isaacs, otro de los protagonistas, al referirse a los diversos rumores que corrían sobre la vida en el set.

Walton Goggins y Aimee Lou Wood se vieron una sola vez después de la premier en febrero y se reencontraron durante la primera semana de mayo para una sesión de fotos y entrevista conjunta con la revista Variety, donde se sinceraron sobre su relación y su rumoreada enemistad.

El primer encuentro

“Rick y Chelsea, que sus almas estén unidas para siempre”, decía el mensaje del productor de la serie, David Bernad, en referencia a sus personajes en la ficción. Ellos, que no se conocían ni habían testeado su química en ninguna lectura de guion, solo atinaron a responder ese mensaje con sus signos astrológicos y un “nos vemos en Tailandia”.

Pero ese primer encuentro no se dio de inmediato. “Creo que estuvimos allí un par de días sin vernos porque estaba completamente absorto en mis pensamientos”, dice Goggins, que luego invitó a comer a su compañera, dando inicio a una tradición que se extendería a lo largo del rodaje. “En cuanto dobló la esquina, pensé: ‘Esto va a funcionar’. A los dos minutos de conversación, sentí como si conociera a esta persona desde hacía 100 años”, cuenta el actor sobre sus sensaciones al momento de conectar por primera vez con Wood.

Debido a la dinámica del rodaje, cada grupo de actores se relacionaba como lo hacían sus propios personajes, y era Patrick Schwarzenegger quien intentaba amalgamar al equipo completo organizando desayunos o cenas para ponerse al día. Algo que, sin embargo, Goggins y Wood trataban de evitar por considerar “abrumador”. De hecho, la actriz describió al dúo como los “zorros” que entraban corriendo, agarraban su comida y salían corriendo. “Pero nunca hubo malas vibras”, aclara él.

“Nunca habíamos vivido en un set. Era la primera vez que todos experimentábamos básicamente un reality show. Creo que a los dos nos cuesta conciliar la vida laboral y personal, así que es difícil porque ni siquiera la distancia nos separa”, reflexionó Wood sobre la convivencia 24/7 en Tailandia.

El motivo de la distancia

Cuando todo terminó, Goggins no solo dejó de ver a sus compañeros porque estaba inmerso 70 horas semanales en el rodaje de Fallout (Prime Video), sino también porque necesitaba esa distancia y, en cierta forma, le cuestan las despedidas. Incluso, en el set, su experiencia fue completamente distinta a la del resto del elenco porque estaba profundamente marcada por su historia personal. En 2004, su mujer se suicidó, y él pasó los siguientes tres años en Tailandia en busca de paz. Algo que, sin lugar a dudas, caló hondo en su regreso al país asiático.

“Estuve solo a propósito en esta experiencia, sin egoísmo ni narcisismo. Cada uno tiene su proceso. El mío es estar solo. Pero Aimee, como Chelsea [el personaje], no me dejó hacerlo”, explicó a Variety.

Al igual que en la ficción, la actriz ayudó a su compañero a no caer en la oscuridad durante su estadía en Tailandia Fabio Lovino/ HBO

“Mi catarsis en esta experiencia fue diferente a la de otras personas debido a mi historia en este lugar. Sabía por lo que habíamos pasado [con Aimee Lou Wood], y sabía lo cercanos que nos habíamos vuelto, pero necesitaba empezar a procesar la despedida de Rick y Chelsea”, dijo Goggins entre lágrimas a la mencionada revista. “Y sabía que me iba a llevar un tiempo, así que le dije a ella: ‘Esto es lo que tengo que hacer‘. Y me apoyó muchísimo”, señaló sobre esa requerida distancia para poder procesar sus vivencias y el tiempo compartido.

“Necesitaba alejarme de todos. No hablé con nadie. No podía soportarlo. Me juzguen o no, no me importa lo que piensen. Este es mi proceso. Rick lo es todo para mí, y Chelsea lo es todo para mí. Y eso es lo que necesitaba hacer para procesar todo esto”, remarcó el actor.

El reencuentro

“¡No podemos ponernos a llorar! ¡Somos dos personas muy emotivas y sensibles!”, bromeó Wood luego de reencontrarse con Walton Goggins para la citada entrevista, en la que desterraron por completo los rumores de enemistad.

Según describió la periodista encargada del artículo, Emily Longeretta, los actores se abrazaron durante 30 segundos, rieron, lloraron, se tomaron de la mano una y otra vez y no dejaron de intercambiar elogios mientras transcurría la nota.

“No hay ninguna enemistad. Adoro, amo con locura a esta mujer, y es muy importante para mí. Ella es Goldie Hawn. Ella es Meg Ryan. Puede con todo, y lo hará. Ya verás cómo serán sus próximos 20 años de experiencia. Estaré en una isla, creo que en Grecia, pero ella es especial. No hay ninguna enemistad. Ella es amor y sé que yo lo soy para ella. Nos queremos profundamente”, concluyó Goggins, que finalmente volvió a seguir en Instagram a Aimee Lou Wood.