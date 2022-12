Entre risas, James Cameron recordó cuando Matt Damon rechazó protagonizar Avatar y perdió 280 millones de dólares

escuchar

Hace unos años, Matt Damon reveló que perdió 280 millones de dólares cuando rechazó un papel en Avatar. El actor contó durante una entrevista en el Festival de Cannes, en 2021, que James Cameron no solo intentó convencerlo para que protagonizara el largometraje sino que también le ofreció llevarse, más allá de su sueldo, el 10 por ciento de las recaudaciones de taquilla, que superaron los 2800 millones de dólares.

Hace unos días, y con motivo del estreno de la segunda parte de la historia, Avatar: el camino del agua, Cameron habló de la decisión que tomó Damon durante una entrevista con BBC Radio. Ni bien mencionaron al actor, el director comenzó a reírse.

“Se ha estado golpeando a sí mismo por esta decisión”, dijo Cameron. “Realmente creo que ya lo sabe, pero: ‘Matt eres algo así como una de las mayores estrellas de cine del mundo, superalo’”, continuó entre risas. “ En ese momento él tenía que hacer otra película de Bourne y no podíamos hacer nada al respecto. Así que tuvo que rechazar Avatar, muy a su pesar ”.

Cuando se le planteó la idea de que Damon hiciera un cameo en una futura secuela de la historia, Cameron respondió afirmativamente: “Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para que el mundo vuelva a estar en equilibrio. Pero ahora él no se lleva el 10 por ciento, a la mierda”, culminó en tono de broma.

James Cameron dirigiendo Avatar: el camino del agua Mark Fellman

“Me ofrecieron una pequeña película llamada Avatar, James Cameron me ofreció el 10 por ciento de las ganancias”, contó el actor estadounidense hace poco más de un año. Y afirmó con humor: “ Pasaré a la historia… Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero ”.

El film de ciencia ficción, estrenado en 2009, finalmente fue protagonizando por el intérprete australiano Sam Worthington. Y fue un boom de taquilla: recaudó 2800 millones de dólares en todo el mundo, lo que significa que Damon se hubiera llevado 280 millones en el bolsillo.

El actor estadounidense contó que decidió no aceptar la oferta de Cameron porque estaba rodando las películas de Jason Bourne y afirmó que tomó la decisión “moral” de no dejar esa franquicia.

Damon también contó que le contó la historia al también actor, director y guionista John Krasinski mientras ambos escribían juntos la película Tierra Prometida, de 2012, y que su compañero empezó a dar vueltas por la cocina como un loco, y le dijo: “Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente. Nada, en absoluto. Solo que, ahora mismo, estaríamos manteniendo esta conversación en el espacio”.

“Así que sí. Perdí más dinero que cualquier actor, la verdad y lo curioso es que, lo más importante de ese momento, mi mayor arrepentimiento habría sido causarle un problema a [el director] Paul Greengrass y a mis amigos por [haber abandonado el rodaje] Bourne: El ultimátum, así que no podía hacerlo. Entonces Cameron me dijo durante esa conversación: ‘Ya sabés, yo solamente he hecho seis películas’. No caí en eso. Él trabaja de forma muy esporádica, pero todo el mundo sabe cuáles son sus películas. Me di cuenta de que decir que no probablemente significaba dejar pasar la oportunidad de trabajar con él . Eso es una lástima y todavía me parece brutal. Pero mis hijos tienen comida que llevarse a la boca, tampoco lo estoy haciendo tan mal”, reflexionó.

Avatar: el camino del agua

Ronal (Kate Winslet) y Tonowari (Cliff Curtis) Courtesy of 20th Century Studios - Disney

En su primera semana en cartelera, la secuela de Avatar no ha tenido el éxito que muchos esperaban. Hasta el momento recaudó 134 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá y 300,5 millones de dólares a nivel internacional, para un debut global de 434,5 millones de dólares, de acuerdo con cálculos del estudio publicados el domingo.

Las expectativas eran enormes para el film, con un presupuesto de más de 350 millones de dólares, la presión de dar continuidad a la película más taquillera de todos los tiempos más de una década después y la desalentadora tarea de apuntalar un negocio de exhibición en salas que aún dista mucho de ser normal.

En una reciente entrevista con LA NACION, James Cameron se refirió a la trama de su nueva película, y explicó: “El relato se ubica 15 años después de la primera entrega, y la pareja protagonista ahora tiene una familia con cuatro hijos. En esta historia, hay mucho sobre qué tanto puede cambiar tu vida cuando tenés hijos. Yo soy padre de cinco, y como artista trabajo a partir mi experiencia en la dinámica familiar, qué es saludable y qué no lo es. Y ubico esta propuesta en este dramático y hermoso planeta alienígena que es Pandora. Entonces todo trata sobre los desafíos que enfrentan como familia, y el intentar luchar por preservar su cultura y su mundo natural”, sintetizó.

