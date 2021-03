Entre rumores de crisis, cambio de look para Flor Vigna: “Adiós, marroncito”

A pocos días del arranque de la temporada de ShowMatch, que este año se llamará La Academia, los participantes del certamen se preparan para el nuevo ciclo con el que Marcelo Tinelli volverá a la pantalla de El Trece. Flor Vigna será una de las concursantes y desde las redes sociales compartió sus sensaciones ante el inminente nuevo desafío.

En medio de rumores de crisis con Nico Occhiato, la bailarina y actriz decidió cambiarse el look después de que ambos confirmaran su presencia en el concurso. Junto a un video en la que se la ve con su pelo castaño, anunció: “Parece que vuelve el rubio en un par de días no más. Adiós, marroncito”, escribió.

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló que Vigna se presentará en la pista junto a Facu Mazzei y señaló que Occhiato confirmó su participación en el reality junto a Flor Jazmín Peña.

“Hay varias parejas que van por la revancha. Una es la de El Polaco y Barby, otra la de Flor Vigna y Facu Mazzei, y la tercera confirmada es la de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña”, dijo el periodista de espectáculos.

La pareja confirma así por separado su presencia en La Academia, a pesar de que algunas fuentes apuntan a que inicialmente Occhiato había prometido a su novia que no iba a formar parte este año del concurso televisivo.

Nancy Duré, panelista de Los ángeles de la mañana, reveló que Nico y Flor no estarían separados pero indicó que entre ellos se habrían dado algunos desencuentros. “Él me lo desmintió y me dijo que no está en crisis con Flor, pero a mí me habían comentado que había cierto conflicto entre ellos por La Academia. Parece que él le había prometido que no iba a ir al Bailando para no exponer la pareja, pero después terminó diciendo que sí . Entonces empezó un cortocircuito entre ellos”, comentó.

De momento, Nico Occhiato disfruta estos días de unas vacaciones con amigos y sin Vigna en Mendoza, donde se lo ha visto a través de las redes sociales participando en actividades deportivas en contacto con la naturaleza y degustando platos de la gastronomía local.

La Academia saldrá al aire a partir de abril y contará con la participación, entre otros, de Karina La Princesita, Jujuy Jiménez, Agustín Sierra, Viviana Saccone, Charlotte Caniggia, Pachu Peña, Flor Jazmín Peña, Ángela Leiva, Tucu López, Mar Tarrés, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno con Rocío Pardo y Gloria Carrá. El jurado tendrá entre sus integrantes a Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

LA NACION