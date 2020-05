España: quién es Saray, la participante que desató una polémica en Masterchef

Saray es una mujer transgénero que ya había tenido un debut televisivo en otro reality Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2020 • 15:27

Hace una semana tuvo lugar una expulsión insólita en Masterchef España : la concursante Saray fue eliminada de forma inmediata tras presentarle un plato repugnante a los jueces.

La participante le entregó una perdiz sin desplumar ni cocinar a los expertos y esto la llevó a dejar su delantal. En las redes sociales muchos se preguntaron quién es la mujer que se animó a poner ese particular menú sobre la mesa de evaluación.

Saray y su lucha por su identidad de género

Resulta que ésta no es la primera vez que Saray aparece en televisión: hace tres años participó de otro reality, Casados a primera vista , pero en aquel momento tenía otro rostro y otro nombre.

Jesús Carrillo , soltero, educador social; así lo describían en aquél programa, donde se animó a probar suerte en el amor junto a otro participante, el peluquero Jesús Macias, más conocido como "Jesuli". Aunque la relación no funcionó, Saray contó su dura historia de vida y se ganó al público.

Saray había participado en Casados a primera vista, un reality de Antena 3 Crédito: Captura de video

"Nací hombre pero me siento mujer. Es un tema que no quiero tocar, me duele mucho, mis hermanos no aceptaban mi situación y sufrí mucho", contó en la pantalla chica durante su debut televisivo. Su lucha personal por su identidad de género conmovió a todos, y llevó con orgullo la bandera de ser gitana y transexual .

La participante más polémica

Cuando faltaban pocos días para que comience el certamen culinario, el sitio oficial de la televisión española presentó a Saray con un emotivo resumen: "Su vida fue una completa montaña rusa. Siempre luchó por su libertad y por defender sus derechos, costase lo que costase. Tiene un carácter fuerte, las ideas claras y es una luchadora de los pies a la cabeza".

En programas anteriores ya se había ganado algunos detractores por hacer un peligroso chiste: mientras el juez Jordi Cruz hablaba con otros participantes, Saray tomó un cuchillo y bromeó con apuñalarlo. Este acto no fue bien recibido por el público y exigieron su eliminación en las redes sociales.

Un tiempo después llegó la gota que rebalsó el vaso: el plato que presentó en las eliminatorias. Como no quiso desplumar una perdiz la presentó completamente cruda adornada con tomates cherry y tiras de morrón verde. "Me pudo la situación y soy muy de arrebatos. Sentí que ya estaba todo escrito, que era mi momento de irme. Me bloqueé y me superó", explicó antes de llevar su peculiar preparación a la mesa de evaluación.

"Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, y al programa, ya era bastante, pero que le faltes el respeto a las 28.000 personas que quedaron afuera de este certamen, no tiene justificación alguna", sentenció Cruz, el primer experto en darle su devolución. Y agregó: "Nos hemos equivocado terriblemente contigo.Te invito a que dejes ese delantal negro y te vayas, es lo mejor que puedes hacer".

Así terminó la polémica participación de Saray, quien a estas alturas se define como un "animal televisivo" y a pesar de haber quedado afuera de Masterchef , sostuvo hasta el final que no se arrepentía de las decisiones que tomó.