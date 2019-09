André, el hijo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur, cumplió 15 años y sus papás lo felicitaron por redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 19:15

El tiempo pasa y el crecimiento de los chicos es un fiel reflejo de esto. Cómo toda madre orgullosa, Celeste Cid quiso mostrar lo grande que está su hijo André, fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur, y decidió publicar en el día de su cumpleaños algunas hermosas fotos del adolescente.

"Feliz todo a tu lado, Panchi. Te amo desde el momento 0 en que llegaste a iluminarnos. El amor más puro, desinteresado, sin condiciones que tuve y tengo la suerte de sentir. Felices 15, siempre vas a ser un bebé con cachetes llenos de rayos", escribió la actriz al publicar cuatro imágenes, tres de cuándo André era bebé y una actual.

Su papá también eligió las redes sociales para homenajearlo. "15 añitos ... FELIZ CUMPLE ti amo", escribió al publicar una foto de él sosteniendo a su hijo de bebé en la playa.

"Es una edad compleja y a una no le enseñan a ser madre de un adolescente", había dicho Celeste hace unas semanas en una entrevista con la revista Hola!, cuando le preguntaron por André. "Me da miedo el afuera. Pensá que es una edad donde empieza a moverse solo. Ya tengo prohibidísimo ir a buscarlo al colegio. Le tengo mucha confianza, lo mismo que sus amigos porque sé quiénes son y qué hacen. André es un chico sano y eso es inquebrantable. Sé que esa actitud la va a mantener adonde vaya. Pero el afuera me da miedo y es heavy. Me preocupa cuando no me llama, lo vivo como un drama y en algún punto está bien que sea una madre pesada".

La actriz es madre también de Antón, de dos años, fruto de su relación con Michel Noher. "André cuida mucho a su hermano; me encanta verlos juntos. Antón se vuelve loco por Piñón Fijo y su hermano le pone las canciones. Se aman. Compartir viajes con ellos es lo que más me gusta en el mundo".