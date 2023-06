Es oficial: tras abandonar el piso de LAM, Estefi Berardi se despidió y no volverá a salir al aire

escuchar

En la noche del miércoles en LAM (América), volvió a debatirse el juicio que Estefanía Berardi -una de las panelistas- le inició a la expareja de Fede Bal y a Yanina Latorre -otra angelita- meses atrás en el medio de la polémica separación del actor, noticia que llegó a los medios acompañada de una lluvia de capturas de pantallas de mensajes subidos de tono que él habría intercambiado con Berardi mientras estaba en pareja. Tras dejar en claro que no podía hablar del tema por pedido de su abogado, la susodicha abandonó el estudio y, una vez terminado el programa al que nunca regresó, fue Ángel de Brito quien confirmó que no volverá a salir al aire.

Tras abandonar el piso de LAM, Estefi Berardi se despidió y no volverá a salir al aire

Días atrás, antes de que el escándalo que la vinculó a Fede Bal volviera a ubicarse en la agenda mediática, Estefi Berardi anunció que ya no formaría parte del magazine conducido por Ángel de Brito. Aunque esto no se daría a conocer hasta el 30 de junio -su último día como parte del equipo- la información trascendió antes y decidió contar el por qué de su salida.

De acuerdo a lo que explicó, tomó la decisión motivada por otro proyecto laboral. “Nadie me desvinculó. Yo renuncié y fue mi decisión”, expresó en diálogo con Ciudad Magazine. Y sumó: “Por ahora lo único que tengo confirmado es Pasaplatos Famosos. A largo plazo aún no sé”. Sobre la misma línea, en sus Historias de Instagram había explicado que su contrato vencía en diciembre, pero que tomó la decisión de adelantarlo para poder probar suerte en otros formatos televisivos.

Con esta imagen y ese mensaje, Ángel de Brito anunció que Estefi ya no volverá al aire de LAM

No obstante, su salida se vio adelantada cuando el miércoles, tras abandonar el estudio, nunca regresó y se comunicó con la producción para avisar que no volvería. “No vuelve más. Le dijo a la producción que no vuelve más, no se va a despedir. Dijo que ‘le chupa un h**vo”, explicó de Brito, minutos antes de que terminara el programa, al ser consultado por las demás panelistas. La sorpresa de las mismas pasó a la indignación, ya que no entendieron por qué se fue sin despedirse y de manera tan abrupta.

El motivo original que la llevó a pararse e irse fue que comenzaron a debatir los avances de la causa judicial que inició contra Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal, y contra Yanina Latorre por el escándalo de los chats filtrados.

“No puedo hablar del tema”, remarcó, cuando el conductor le preguntó sobre la demanda. Y continuó: “Leguizamón (su abogado) no me deja hablar del tema. Los abogados de Sofía pidieron que no se haga público el tema, yo firmé un papel”. Y, para sorpresa de todos, dijo: “Hagan el tema si quieren, yo salgo a tomar unos matecitos que todavía no merendé y vuelvo”.

Estefi Berardi abandonó el estudio de LAM y Yanina Latorre la fulminó: “Se escapó como una rata”

Se paró con el termo y el mate en la mano y se fue al baño para después quedarse sentada en el camarín mientras las cámaras seguían rodando. En paralelo, fue el foco de las feroces críticas de sus compañeras, especialmente de Latorre quien disparó: “Esto es un show patético, se escapó como una rata porque no puede dar la cara. Busca prensa. Nunca en la vida tomó mate en el estudio, es penoso”.

A través de sus redes sociales, el conductor del ciclo compartió una foto junto a la ahora exangelita en donde escribió: “Oficializado, se fue nomás Estefi, nos queda solo el homenaje a Andrea Taboada”.

