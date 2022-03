Esther Goris: “Me arrepentí de haber rechazado a Robert De Niro”

Esther Goris pasó por el living de Flor de equipo, por Telefe, y, tras recordar parte de su larga trayectoria, se animó al desafío del “Verdadero o Falso” . Entre otras cosas, la actriz reveló cómo hacía para soportar los largos rodajes del film Evita, su primer desnudo en televisión y por qué le dijo que no a Robert De Niro.

“Estoy trabajando en teatro haciendo Mujeres en el baño. Es una obra que se van a reír muchísimo. Somos cinco mujeres y se ponen sobre la mesa temas como el sexo, el amor, el cuerpo”, comentó la actriz entusiasmada con esta nueva reversión de la obra que Mariela Asensio escribió y estrenó allá por 2008.

Tras contar que siempre tuvo mucha suerte con los elencos que le toco trabajar, Goris reveló que sólo una vez se sintió incómoda y decidió retirarse. “A mí no me hizo nada pero solía poner incómodos a los actores que venían a hacer un pequeño papel. Entonces pedí que me saquen del elenco. Era muy difícil de tolerar”, advirtió sin querer dar nombres.

Esther Goris relató que el encuentro con Robert De Niro sucedió en Buenos Aires Instagram

Después de recordar parte de su trayectoria, la invitada se animó al “Verdadero o Falso”, juego que arrojó algunas confesiones asombrosas. “Es verdad que cuando hacía Evita tomaba whisky porque no daba más”, preguntó Denise Dumas mientras el resto del panel votaba.

Si bien la encargada de interpretar a este ícono de la historia argentina no desmintió la información, hizo una aclaración: “Una sola vez que filmé durante 18 horas en un lugar que hacía mucho frío tomé un poquito. Cuando llegó la hora de la toma dije: ‘Ay Dios, ¿cómo hacemos ahora?’”, recordó entre risas.

“En mi carrera casi nunca trabajé vestida” , fue la segunda afirmación que la actriz confirmó con su cabeza antes de tiempo arruinando el juego. “Es real. Hay que aclarar que siempre fue haciendo clásicos. En televisión hice el primer desnudo que se hizo en TV en Zona de riesgo. Fue un topless”, recordó, sin saber por qué los autores le pedían salir ligera de ropa.

Esther Goris es parte de la actual reposición de Mujeres en el baño, de Mariela Asensio

Sin embargo, la frase más picante del juego llegó sobre el final: “Me arrepentí de haber rechazado a Robert de Niro” , rezaba la frase. Tras confirmar que era verdad, la artista contó cómo y donde conoció al actor estadounidense. “Por supuesto que me arrepentí. Yo tenía 20 años y estaba en una fiesta a la que me habían invitado con muchos protocolos. Llegué tarde y en un grupito estaba Robert de Niro”, relató quien no dejó de mirarlo en toda la noche.