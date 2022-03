Flavio Mendoza y su día de furia: por un problema técnico, destrozó una puerta del Luna Park

Flavio Mendoza protagonizó un momento de furia en plena función de Stravaganza, 10 años, en el Luna Park. Es que una de las poleas que debía sostener y elevar al bailarín y coreógrafo falló durante el show y, además de arruinar la escena, puso en riesgo la integridad física del artista.

La bronca y el miedo que sintió Mendoza por el episodio, que se dio en el marco de su desembarco en Buenos Aires luego de una exitosa temporada en Villa Carlos Paz con tres funciones especiales -que se realizaron en el mítico teatro el 17, 18 y 19 de marzo.

Sin embargo, nadie imaginó que esta nueva aventura y festejho terminaría en un ataque de ira, con Mendoza a los gritos en su camarín y daándole patadas y golpes de puño a una de las puertas del lugar.

La información de lo sucedido trascendió recién hoy en Intrusos en el Espectáculo, por América TV. En las imágenes que trascendieron, se puede ver a Mendoza saliendo de una de las piletas colgado de un arnés que se eleva con dificultad. Y pese a que el bailarín terminó el cuadro en piso sin hacer evidente el problema, el enojo que le provocó lo que consideró un papelón brotó detrás de bambalinas.

“Me dijo Flavio que tuvo mucho miedo” , contó Pablo Layus sentado en la mesa de los panelistas. Y agregó que sabían que una de las poleas funcionaba mal y por eso decidieron elevar a una sola persona cuando en realidad en ese truco el bailarín sostiene con los pies a Gisela Bernal.

“Él sintió que se caía”, explicó, y contó que antes de la función se fijó, en caso de un accidente, dónde podía caer sin lastimarse. Layús agregó luego que Mendoza estaba contento porque habían podido ensamblar la escenografía traída desde Carlos Paz en el Luna Park muy rápido. Algo que le provocó al final un dolor de cabeza. Las tres poleas que se rompieron, reconoció el periodista más adelante, tienen un costo de 8 mil dólares cada uno.

Flavio Mendoza decidió celebrar los 10 años Stravaganza con tres mega funciones en el Luna Park

Por su parte, Marcela Tauro agregó que el episodio ocurrió el sábado pasado, que le contaron que la parte técnica falló en varios cuadros y que lo que provocaron estos inconvenientes es que varios espectadores se fueran antes del espectáculo. “Después de la función, explotó, gritó y rompió una puerta en el camarín”, completó la periodista. “Él es muy exigente”, explicó Florencia de la V. “Después de diez años volver al Luna Park, con todo lo que implica para él y con una inversión millonaria”, completó.

“Falló el motor principal en medio de la función” , le contó a través de un mensaje de voz Mendoza a Layús. “Todas las partes de mis cuadros el motor no me elevaba y sí, mi ataque de furia fue contra una puerta”, reconoció. “La verdad es que a mí me dio mucho miedo. A esta altura me pasa algo y chau. Pero en la función la gente ni se dio cuenta y si yo no hubiera dicho algo, tampoco se hubiera filtrado a la prensa. Lo dije porque sentía que lo tenía que decir, porque yo no sentí que hice la función como quería hacerla. Eso, no fue nada del otro mundo”, cerró.

Stravaganza, un clásico que festeja su primera década de vida

En el saludo final de la función, Flavio aprovechó la atención del público para pedir perdón por lo sucedido . “Hoy salí del cuadro y rompí una puerta de acá del Luna Park, pido disculpas. La puerta la voy a pagar pero no saben lo triste que me voy”, explicó rodeado de todos los integrantes del elenco de la obra.