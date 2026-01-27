¿Quién se fue de MasterChef ayer, lunes 26 de enero?

Cada vez más cerca de la final de MasterChef Celebrity (Telefe) (y del inicio de Gran Hermano), un participante tuvo que abandonar la competencia por decisión del jurado. Se trata de Esther Goris, quien había ingresado al reality de cocina en el repechaje, pero no se pudo mantener en el certamen.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, lunes 26 de enero?

En la gala de eliminación de este lunes 26 de enero, el jurado sorprendió con su vestimenta: los tres chefs llevaron puesto un traje blanco idéntico, en composé. Esto causó el asombro y risas de muchos de los participantes que competían para quedarse en la competencia: Esther Goris, El Chino Leunis, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking. En tanto, se encontraban en el balcón La Reini Gonet, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Andy Chango, La Joaqui, El “Turco” Husaín, “Cachete” Sierra y Marixa Balli (quien subió al balcón en la noche de última chance).

En ese contexto fue que anunciaron el desafío de la noche, que consistía en cocinar pastas de diseño. Antes de empezar, hubo un breve desafío en el que debían lavar utensilios. Evangelina Anderson ganó y se llevó una ventaja en el mercado de ingredientes.

Tras los 60 minutos, los participantes pasaron uno por uno para que el jurado deguste su plato. Tras deliberar, el jurado llamó primero a El Chino Leunis y a Ian Lucas, que tuvieron los mejores platos de la noche. Luego, Germán Martitegui hizo pasar al frente a Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking, y afirmó: “Los veo la semana que viene”.

Es así que en el mano a mano quedaron Maxi López y Esther Goris. Betular fue el encargado de informar que la actriz ya no seguía en la competencia y que no podía volver más. “Que una actriz tan consagrada como vos quiera y pueda venir a MasterChef, para nosotros es un honor. Y hasta el último minuto tomaste muy en serio esta competencia; sé que te duele irte”, dijo el pastelero al momento de despedirse. Por su parte, Donato afirmó que trajo aires muy lindos y entretuvo un montón en las cocinas.

Esther Goris fue eliminada de MasterChef Celebrity

En tanto, Germán sorprendió al revelar: “Te voy a decir algo que no sé si sabes: yo cociné muchas veces para vos; vos venías a un restaurante que yo tenía y siempre comías un pulpo a la parrilla”. Ante ese comentario, Esther confirmó que se acordaba, pero que no lo quiso decir porque parecía chupamedias. “Yo pensé que no lo sabías… Siempre me decían ‘Esther te quiere conocer’, y yo en ese momento era mucho más tímido que ahora y nunca fui, de haber sabido que eras tan divina, interesante, inteligente, me arrepiento de no haberte conocido antes. Estoy feliz de haberte cocinado muchas veces”, expresó el chef.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

Esther Goris fue eliminada de MasterChef Celebrity este lunes 26 de enero Telefe

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Esther Goris , actriz, fue la última eliminada.

, actriz, fue la última eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

