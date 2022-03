¿Fin del amor y nuevo candidato? Se intensifican los rumores de crisis entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Los rumores de crisis entre Zaira Nara y su marido, Jakob Von Plessen, data de hace semanas. Si bien ellos prefieren mantenerse en silencio, la ausencia de fotos en las redes sociales, los frecuentes viajes de la modelo con amigas o una imagen de Zaira sin anillo alimentan las especulaciones. Este miércoles, en Socios del espectáculo confirmaron las versiones y contaron los motivos por los cuales la pareja estaría al borde de la separación. Además, dieron el nombre de un famoso deportista que estaría muy cerca de ella.

“ Zaira y Jakob siguen viviendo bajo el mismo techo, pero están pasando una crisis terminal. Hoy están peor que nunca ”, comentó Rodrigo Lussich ni bien comenzó el programa. Tras recordar el conflicto que tuvieron en el verano, cuando el marido de Zaira fue señalado como cómplice en el encuentro furtivo entre Mauro Icardi y la China Súarez en París, el periodista advirtió algunas de las razones que los tendrían enfrentados hoy en día: “Habían podido superar la crisis del verano, pero hoy volvió más fuerte que nunca. El gran problema de esta pareja, más allá del episodio del WandaGate, es la distancia”, señaló el periodista.

“ A este muchacho le encanta estar viajando, en safaris, en el sur, en su campo y eso fue alejándolos. Ella está sola criando a sus hijos y siente su ausencia ”, reveló mientras aclaró que “ella está triste y no puede revertir la situación que la ha llevado a esta instancia”. Algo que, al parecer, sucede desde los inicios de la relación, pero que ahora con dos hijos sería imposible de sobrellevar.

Enseguida, el conductor le dio la palabra a su compañera Paula Varela, quien contó más detalles de la crisis matrimonial. “ Hace tres semanas me llega que Zaira está separada. Me puse a investigar y aparecieron muchas más cosas de lo que yo esperaba en esta historia. Hay otro nombre, alguien muy cerca de Zaira también ”, lanzó sembrando misterio en el estudio.

“Ellos tienen muchas crisis encima, nunca llegaron a poder superar la distancia, se han peleado mucho. Ella está muy enamorada, pero frente a sus amigas se percibe separada”, agregó la panelista, al tiempo que aclaró que este fin de semana la modelo viajará por trabajo a San Juan y Jakob se irá al campo con sus hijos.

Ante la información de la panelista, Luli Fernández (muy amiga de Zaira) confirmó sus dichos y reveló algunos detalles más íntimos: “ A mí me gusta ser prudente porque cuando hay hijos de por medio es complicado. Ellos están todavía conviviendo. Están en una crisis muy profunda. Ella está súper triste, él está dispuesto a hacer cambios en su rutina. Al principio, Zaira se enganchó con su espíritu aventurero ”, indicó, dando a entender que eso que le parecía tan atractivo ahora se convirtió en un problema.

“Viggo (el más chiquito) nació en San Martín de los Andes por seguirlo a él. Ella lo estaba acompañando. Cuatro días antes de parir se alquiló una habitación en un hotel y se fue solita para estar cerca del sanatorio. Ella tuvo al bebito y él llegó después. Las reglas estaban pautadas desde el comienzo, pero una cosa es cuando son solteros y otra cuando tenés dos hijos”, advirtió la modelo.

Su relato fue interrumpido por Karina Iavicoli, quien opinó que el punto de inflexión de esta pareja fue el escándalo del verano. “Jakob lo acompaña a Icardi a encontrarse con la China. Zaira se habría enterado que mientras su cuñado estaba con la China, Jakob no habría estado solo, sino que habría estado con una modelo muy conocida. Zaira lo disculpó en ese momento”, reveló la periodista sin querer dar nombres.

“Zaira no dudó en suspender un casamiento por un rumor de infidelidad [en referencia a Diego Forlán], así que no dudaría en terminar un vínculo si esto fuera cierto”, lanzó Fernández, defendiendo a su amiga.

El polista, ¿nuevo candidato?

Polito Pieres Rodrigo Nespolo - LA NACION

Ante las versiones de la crisis, varios hombres habrían comenzado a rondar a la modelo, aunque un nombre en particular llamó la atención. “Hay una historia en paralelo de otro hombre que podría tener influencia en la vida de Zaira, tal vez no ahora pero sí a futuro. Se trata de un polista recientemente separado, exnovio de alguien muy importante, que estaría circulando cerca de ella”, indicó Lussich ante el asombro del resto del panel.

Una vez más, Varela tomó la palabra para contar su información y ponerle nombre y apellido al candidato en cuestión: “Hablamos de Facundo Pieres, es el exnovio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira”, lanzó sorpresivamente. “ Me pongo a investigar y me dicen que está separado de su mujer desde diciembre. Me dicen que cuando Zaira viajó a Miami habría habido un encuentro con él, que está jugando en Wellington, a 40 minutos de Miami. Hay una comunicación entre ellos. Ni bien empezó a circular esto, automáticamente dejaron de seguirse en las redes ”, reveló la periodista.

“Él, desde que está separado, le habría mandado varios mensajes. Se habría acercado y ella le respondió. No sería el tercero en discordia porque la relación de Zaira y Jakob viene en crisis desde hace tiempo”, agregó el creador de “Los Escandalones”.

Nuevamente, su amiga interrumpió para aclarar la situación: “Ella se va a Miami para tratar de descomprimir porque la situación era muy compleja en su casa. Desde que se empezó a hablar de su crisis en el verano, todos la quieren conquistar. La información que yo tengo es que ella le puso un freno de mano. Él le mando un mensaje y ella le dijo: ‘Estoy bien, muy bien, con mi marido al lado’”, remató.