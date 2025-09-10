El duro presente de Tito Fuentes, líder de Molotov: 11 cirugías, un coma inducido y la recuperación de sus adicciones

Ismael “Tito” Fuentes, guitarrista y voz de Molotov, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida debido a una serie de problemas de salud y recuperación de las adicciones. A sus 51 años, el músico mexicano se alejó de los escenarios para enfocarse en su rehabilitación física y emocional, después de años de excesos que lo llevaron a enfrentar situaciones graves y una serie de intervenciones médicas.

En una reciente entrevista con la revista Playboy México, el artista relató cómo su estilo de vida lo condujo a un estado de autodestrucción. “Llevo 30 años haciendo lo que se me da la gana, sin cuidarme ni física ni emocionalmente”, admitió.

Su estilo de vida lo llevó al alcoholismo y al consumo de sustancias, además de desencadenar una cadena de complicaciones médicas. Entre ellas se cuentan once cirugías, incluida una perforación en el rostro y un episodio grave que requirió de un coma inducido durante varios días. “Estuve muerto en vida dos días y medio”, confesó, recordando el momento como un punto de inflexión que cambió su perspectiva.

El guitarrista mexicano atravesó más de una decena de cirugías en los últimos años por problemas de salud Medios y Media - Getty Images South America

La situación lo llevó a ausentarse de los escenarios y a tomar la decisión de priorizar su recuperación. En marzo de 2025, días antes del festival Vive Latino, el cantante anunció que no podría participar en el evento debido a una cirugía programada en el rostro. Para cubrir su lugar, la banda recurrió a Jay de la Cueva, miembro fundador que regresó temporalmente a la formación para mantener la continuidad de los shows. Esa decisión permitió a Molotov seguir adelante con la gira por su 30º aniversario, incluida la cita programada en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 4 de diciembre.

A los desafíos derivados de los hábitos de vida, se sumó para Fuentes un diagnóstico de rizartrosis. Esta dolencia es una condición degenerativa que provoca desgaste del cartílago y dolor severo en la articulación base del pulgar, en su caso en ambas manos. La enfermedad, consecuencia de décadas de tocar la guitarra, obliga a Fuentes a recibir infiltraciones periódicas y limita sus posibilidades de tocar durante largos períodos. “Cada tres o seis meses, depende de cómo vaya trabajando”, explicó el músico sobre el tratamiento que recibe.

El guitarrista contó, además, que durante su última intervención quirúrgica surgieron complicaciones que llevaron a inducirle un coma. Desde entonces, incorporó terapia constante a su rutina y modificó aspectos de su día a día. “El arte y la terapia me salvaron la vida”, asegura hoy.

Durante este tiempo alejado de los escenarios, el artista se ha dedicado a las artes plásticas y llegó a presentar obras en colaboración con Bankaool, un proyecto que lleva sus piezas a sucursales bancarias

Su apariencia física, de aspecto más delgado y con problemas en la voz, generó preocupación entre los seguidores, pero el músico insiste en que regresará a los escenarios cuando esté recuperado. “Volveré cuando esté al cien por ciento, ahora necesito sanar”, destaca en la entrevista.

El artista reconoce que la pausa en su actividad no es fácil, pero valora el apoyo de sus compañeros y la posibilidad de contar con Jay de la Cueva en los shows. “No me duele que alguien más ocupe mi lugar. Viví 30 años de esto y ahora necesito enfocarme en mi recuperación”, concluye.

Molotov en Argentina

Molotov se presentará en Buenos Aires a finales de este año en el marco de su gira mundial, con un concierto previsto para el 4 de diciembre en el estadio Movistar Arena. Argentina conformará así una de las paradas del tour internacional con el que la banda ya recorrió distintos escenarios de Europa y América.

Formado en 1995 en Ciudad de México, el grupo se destacó desde sus comienzos por su fusión de rock, hip hop, funk y rap, acompañada de letras cargadas de crítica social y política.

“Este es un año significativo para nosotros. Tres décadas no son fáciles de alcanzar y estamos agradecidos por el apoyo de nuestros seguidores. Nos emociona celebrar con quienes nos han acompañado desde el inicio”, expresó la banda a través de un comunicado. Las entradas para el show en Argentina se encuentran a la venta a través de movistararena.com.ar.