Eva de Dominici y Eduardo Cruz ya son papás de un varón

La actriz, de 24 años, se convirtió en madre de un niño junto a su pareja, el productor musical español Eduardo Cruz

Eva de Dominici fue mamá este fin de semana. Ayer, y fruto de su relación con el productor musical español Eduardo Cruz, la actriz dio a luz a un niño en Los Ángeles.

La noticia fue anticipada por la hermana de la protagonista de Sangre en la boca, que en sus historias de Instagram subió un breve video grabado en el pasillo de un hospital. "Chusmeando. Adivinen quién está por ser tía", escribió en el clip Candela de Dominici.

Recordemos que Eva y Cruz, hermano de las actrices Mónica y Penélope Cruz, viven actualmente en el estado de California, Estados Unidos. Y, aunque ella siempre se ha mostrado algo recelosa a hablar sobre la relación, no pudo evitar dar pistas sobre el gran momento que atravesaba en mayo, cuando celebró su cumpleaños número 24 y decidió postear una foto junto a su amado.

"Bienvenidos 24. Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma, una obra de teatro que no permite ensayos. A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente", escribió la actriz en su cuenta de Instagram, donde se la vio a puro beso con Cruz.

Más allá de que Dominici decidió tomarse una pausa en su carrera para dedicarse a la maternidad, la actriz estuvo muy concentrada durante sus últimos meses de embarazo en promocionar en las redes sociales la línea de trajes de baño "sin género ni estereotipos" que diseña junto a su hermana.

El bebé de Eva y Eduardo es el primer hijo de ambos y el segundo sobrino de Penélope, quien había expresado su felicidad ante la noticia de la dulce espera: "Estoy muy emocionada de volver a ser tía. Ver crecer a la familia es lo más maravilloso del mundo".