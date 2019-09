Penélope Cruz habló sobre el embarazo de Eva De Dominici, su cuñada

Fuente: Archivo

La llegada de un nuevo niño a la familia suele ser motivo de felicidad para todos, por eso, Penélope Cruz no puede ocultar la alegría de saber que tendrá un nuevo sobrino. La actriz habló sobre el embarazo de Eva De Dominici, novia de su hermano Eduardo, quien espera al primer hijo de la pareja.

" Estoy muy emocionada de volver a ser tía", dijo Cruz a la prensa española. "Ver crecer a la familia es lo más maravilloso del mundo", agregó durante la presentación de una colección de joyas que ella misma diseñó para la marca Majorica.

Penélope es madre de Leo y Luna, de ocho y seis años, respectivamente, a quienes tuvo con el actor Javier Bardem. Además, la "chica Almodóvar" es tía de Antonella, hija de su hermana Mónica. Al clan Cruz pronto se sumará un varón, quién llegará al mundo en los próximos días.

Eva y el músico Eduardo Cruz viven actualmente en California, Estados Unidos. Ella confirmó que estaban en la dulce espera con una producción fotográfica para la revista Gente. "Me costó salir a contarlo. Naturalmente quise guardarlo y compartirlo sólo con mi familia y amigos. Me recluí como en una burbuja para cuidar al cachorro (...). Tenía muchos miedos, nadie te explica lo que es un embarazo. Si bien es un sentimiento completamente nuevo y hermoso que no se compara con ningún otro, da miedo", confesó en la misma entrevista.

Luego contó cómo fue el momento en el que se enteró de la noticia y aprovechó para hablar del derecho de las mujeres a abortar en los Estados Unidos, en estados como California. "Me enteré cuando estaba en la clínica. Me sorprendió porque enseguida los médicos llegaron con papeles que tenían tres opciones: continuar con el embarazo, abortar o dar en adopción. Te dan tiempo para pensarlo y decidir. Allá lo toman como un tema de salud pública, de respeto por el cuerpo de la mujer", contó.

"Son 9 meses donde uno da todo para que su bebé se desarrolle lo mejor posible. Yo viví todo esto deseándolo, pero no me quiero imaginar lo que debe ser vivirlo sin desearlo, de una manera forzada, debe ser muy cruel", aseveró la actriz, que mantuvo una activa posición a favor de la legalización del aborto el año pasado.

Mientras espera que su hijo llegue al mundo, Eva comparte dulces momentos con sus seguidores en Instagram. Hace unos días subió un video bailando junto a su panza. "Nuestros bailes de lagrimitas dulces. Y él, dentro de mí por siempre", escribió la actriz junto al video de su pancita en primer plano.