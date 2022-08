Eva Longoria habló de los problemas matrimoniales que atravesó a causa de sus celos: “Es el peor sentimiento”

Eva Longoria ha confesado un delicado problema que vivió en sus relaciones de pareja. La actriz se sinceró sobre difíciles momentos atravesados a lo largo de sus vínculos anteriores y contó cómo es hoy su vida junto a su tercer marido, el empresario mexicano José “Pepe” Bastón.

En conversación con la escritora Isabel Allende para su podcast semanal Connections, la actriz de 47 años se refirió a situaciones de inseguridad personal que formaron parte de su pasado y que, según señaló, finalmente ha logrado superar.

La nominada al Globo de Oro reflexionó sobre los “celos” que experimentó en sus primeros matrimonios y se refirió a lo que hace que su unión actual funcione. “ Creo que los celos consumen una gran cantidad de energía. Recuerdo estar tan celosa como si el estómago se me diera vuelta. Es el peor sentimiento. ¿Por qué alguien querría sentir eso? ”, expresó en diálogo con la autora chilena.

Longoria se refería a algunas de sus relaciones anteriores. Entre 2002 y 2004, la actriz estuvo casada con el actor Tyler Christopher, y en 2007 dio el “sí, quiero” con el ahora retirado profesional de la NBA Tony Parker, de quien se divorció en 2011, según ciertas fuentes, luego de que la celebridad descubriese mensajes de texto de otra mujer en su teléfono.

Eva Longoria y su actual esposo, Jose Antonio Bastón Getty

En 2016, Eva se casó con José Bastón, ahora de 54 años, y los dos comparten un hijo de cuatro años, Santiago Enrique. José también es padre de otros tres hijos de su anterior matrimonio con Natalia Esperón.

“Conocí a Pepe cuando yo tenía 40 años y él 50″, recordó la actriz en el podcast. “Fue como decir: ‘¿Podemos simplemente disfrutar de esta vida juntos?’ Más allá de que todavía le grito por el cepillo de dientes y cosas así” , reveló.

Casada en tres oportunidades, la actriz y productora también ha sido noticia en múltiples ocasiones a causa de los pretendientes que la han rodeado a lo largo de los años.

La tercera, la vencida

El primer matrimonio de la protagonista de Amas de casa desesperadas, con Tyler Christopher, se produjo luego de que ambos artistas se conocieron en el set de la serie General Hospital y se enamoraron al instante. A los pocos meses decidieron dar el sí en una apresurada ceremonia en Las Vegas. La relación duró apenas dos años y la propia Longoria admitió que el matrimonio no funcionó porque en ese entonces era muy joven para estar casada.

Tyler Christopher y Eva Longoria estuvieron casados dos años Arun Nevader - WireImage via Getty Images

Tras su divorcio en 2004, la actriz mantuvo un fugaz romance con JC Chasez, el exintegrante de la banda N’Sync, aunque su affaire duró menos de un año. Meses después, Longoria decidió darle una nueva oportunidad al amor cuando conoció al jugador estrella de los San Antonio Spurs, Tony Parker. Segura de haber encontrado al hombre de su vida, volvió a pasar por el altar en 2007.

La actriz y el basquetbolista de la NBA sellaron su amor en el castillo Vaux le Vicomte en París y se juraron amor eterno, algo que se resquebrajó tres años después cuando la pareja se vio envuelta en rumores de infidelidad. Si bien Longoria tenía intenciones de mudarse a Francia con el deportista, todo voló por los aires cuando descubrió que su marido la estaba engañando con la mujer de uno de sus compañeros de equipo. “Le cayó total y completamente por sorpresa y está desolada”, había dicho en su momento Mario López, íntimo amigo de la actriz y productora.

Eva Longoria descubrió los mensajes que Tony Parker se escribía con otra mujer Archivo

Al parecer, Longoria encontró en el celular de su marido varios mensajes con un alto contenido erótico entre él y Erin Barry, que además de ser la esposa del basquetbolista Brent Barry, era una de sus mejores amigas . “Ellos se conocían, se enviaban mensajes. Había flirteo, pero jamás tuvo nada físico con ella”, señaló un allegado a la pareja. Sin embargo, esa no fue la única vez que Parker se vio envuelto en este tipo de líos amorosos, ya que al principio de su matrimonio se rumoreó que mantuvo una aventura con la modelo francesa Alexandra Paressant. Fue así como en 2010, la actriz presentó una demanda de divorcio. A diferencia de su primera separación (que logró mantener fuera del foco de atención), esta ruptura fue increíblemente mediática.

Convencida de no dejar que su nuevo fracaso matrimonial interfiriera en su autoestima, la artista tomó las riendas de su vida y volvió a disfrutar de su soltería. Sus amigas españolas Penélope y Mónica Cruz quisieron ayudarla en este difícil trance y decidieron presentarle a su apuesto hermano, Eduardo Cruz. El flechazo no tardó en llegar, pero la relación no prosperó.

Eva Longoria mantuvo un breve romance con Eduardo Cruz The Grosby Group

Cansada de las relaciones esporádicas y sin rumbo, Longoria decidió cambiar de rubro (en cuanto a lo amoroso) y evitó todo tipo de candidatos famosos. Y si bien no lo cumplió a rajatabla, casi lo logró. En 2013, la protagonista de El centinela sorprendió a todo Hollywood con su nueva compañía. Esta vez, el hombre en cuestión era José Antonio “Pepe” Bastón, nada más y nada menos que el presidente de contenidos y programación de Televisa. No hizo falta mucho para convencerse de que eran el uno para el otro, y el 21 de mayo de 2016 la pareja se casó en una elegante boda en la casa del empresario, ubicada en Valle de Bravo. “Siempre estuvimos casados en nuestro corazón y en nuestra alma, por lo que la boda fue una hermosa fiesta para celebrar con todos”, reveló la estrella en ese momento.