Evangelina Anderson rompió el silencio sobre su separación Martín Demichelis, pero evitó hablar de infidelidad

“Sí, estoy separada”, confirmó anoche Evangelina Anderson a cámara en medio de una maraña de periodistas que la esperó en la calle y la abordó cuando se subía a un taxi para escuchar su palabra sobre el fin de su matrimonio con Martín Demichelis. “Estamos muy bien”, agregó de inmediato y explicó que no va a dar detalles de la ruptura para preservar a su familia y a sus tres hijos. “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, disparó cuando le señalaron que siempre evade a la prensa.

“¿Hace mucho están separados?”, quiso saber uno de los movileros. “Sí, hace bastante”, respondió escueta, y volvió a agradecer la preocupación. Luego contó que se queda en la Argentina, que Demichelis también se instaló de nuevo en el país y que están en este momento con los trámites de divorcio.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se casaron en 2015. A diez años del evento, ella confirmó la separación

Si bien se negó a responder cuando le consultaron si había habido terceros en discordia -una versión que circuló con fuerza-, Anderson dio una breve explicación sobre el fin del amor con el exjugador de fútbol. “18 años es mucho tiempo. No voy a decir que estoy saltando en una pata porque no es cierto. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante”, aclaró.

“¿Qué italiano? Dejen de inventar cosas”, respondió de inmediato cuando un cronista quiso saber si era verdad que le había dado like en Instagram a la foto de un jugador italiano. “Soy una persona pública, no voy a estar poniendo likes. De verdad. No le puse likes a alguien que no conozco”, subrayó. “En medio de la situación que estoy pasando, que me vengan a preguntar por un like me parece una pavada más grande que una casa”, cerró el tema.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, junto a sus hijas Lola y Emma

Antes de pasar a otro tema, y luego de las consultas sobre una supuesta infidelidad de Demichelis, Anderson cerró, tajante: “No voy a dar detalles de nada porque nunca conté nada de puertas para adentro desde que tengo chicos”. “Eva, ¿no tenés anillo, no?”, observó uno de los periodistas. Ella, en ese momento, levantó las dos manos y confirmó: “No”.

Cuando le preguntaron por Wanda Nara, con quien estuvo muchos años enfrentada, la modelo contó que son vecinas y que se llevan muy bien. “Estamos hablando constantemente porque nuestras hijas están juntas. Mirá lo que es la vida: me la encuentro en el ascensor, me la encuentro en todas partes”, explicó y contó que las nenas además comparten colegio. “Las chiquitas están todo el día juntas y los grandes también”, sumó.

De una larga crisis a la separación

En octubre del año pasado comenzaron los rumores de separación (Foto: captura TV)

Luego de que Demichelis fuera apartado de su puesto como entrenador de Rayados de Monterrey, Anderson abandonó México y regresó a la Argentina con sus dos hijas menores, Lola (12) y Emma (8). Su primogénito, Bastián (16), permaneció todo este tiempo en Buenos Aires, ya que juega en las inferiores de River Plate. Tras instalarse en el país, la modelo retomó su rol como jurada en Los 8 escalones (eltrece), programa que actualmente cuenta con la conducción de Pampita Ardohain en lugar de Guido Kaczka.

Los rumores sobre una profunda crisis de pareja comenzaron en octubre del año pasado cuando todavía vivían en el país azteca. Finalmente, el martes 12 de agosto en LAM confirmaron la noticia de la separación. Al día siguiente, el panelista Pepe Ochoa aseguró que ella fue quien le confirmó la información, que ya no viven bajo el mismo techo y que tienen un régimen comunicacional.

Stephie sería la tercera en discordia en la relación entre Anderson y Demichelis

Pero la investigación de Ochoa no quedó ahí, sumó a la historia el posible motivo de la ruptura: una supuesta tercera en discordia. “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él en México. No es modelo, hay fotos de ella, es DJ”, sostuvo. “Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico. Mediáticamente, Evangelina y Martín negaban la separación, pero Demichelis le metió los cuernos a Evangelina con esta chica. Ella es argentina, pero se fue a México y resulta que ella es amiga de muchos amigos míos. Ella es Stephie Moreno”, reveló.