Qué dijo Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

Lo que parecía ser un secreto a voces finalmente fue confirmado por su protagonista. Después de varias especulaciones, el martes 12 de agosto Pepe Ochoa sostuvo en LAM (América TV) que Evangelina Anderson y Martín Demichelis estaban “oficialmente separados”. Al día siguiente, el panelista aseguró que la confirmó de la ruptura llegó de parte de ella y agregó que ya no viven bajo el mismo techo y que tienen un régimen comunicacional. En medio de las repercusiones y de los rumores sobre una supuesta tercera en discordia, sorpresivamente la modelo se pronunció en sus redes sociales con un mensaje que no pasó inadvertido.

Luego de que Martín Demichelis fuera apartado de su puesto como entrenador de Rayados de Monterrey, Evangelina Anderson abandonó México y regresó a la Argentina con sus dos hijas menores, Lola (12) y Emma (8). Su primogénito, Bastián (16), permaneció todo este tiempo en Buenos Aires, ya que juega en las inferiores de River Plate. Tras instalarse en el país, la modelo retomó su rol como jurada en Los 8 escalones (eltrece), programa que actualmente cuenta con la conducción de Carolina ‘Pampita’ Ardohain en lugar de Guido Kaczka.

El miércoles, Anderson compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 3.7 millones de seguidores, una foto en la que se la pudo ver sentada en su silla del jurado, luciendo un conjunto de blazer y pantalón en color violeta y una pollera bordó, outfit que usó para una de las grabaciones, y escribió unas palabras que no pasaron inadvertidas: “Gracias por todos los mensajes tan lindos que recibí hoy. Mis seguidores son todo. Los amo”. Si bien no ahondó en detalles, más de uno interpretó este mensaje como su forma de agradecerle a sus fanáticos por el apoyo que recibió tras hacerse pública su presunta separación de Demichelis.

En cuanto al final de la relación de la modelo y el exfutbolista, los rumores de crisis empezaron en octubre, pero ella los negó rotundamente. “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”, expresó. Asimismo, durante estos meses compartió imágenes que dieron cuenta de que seguían juntos. Sin embargo, esta semana Pepe Ochoa informó en LAM que efectivamente el matrimonio estaría separado y que además de vivir en casas separadas e informar la situación familiar en el colegio de sus hijos, ella hasta habría iniciado el proceso de borrarse el tatuaje que compartía con Demichelis.

Pepe Ochoa reveló quién es la tercera en discordia entre Anderson y Demichelis

Por otro lado, el miércoles en el programa que conduce Ángel de Brito, indicaron que Anderson confirmó la separación y además dieron detalles del posible motivo de ruptura: una supuesta tercera en discordia. “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él en México. No es modelo, hay fotos de ella, es DJ”, sostuvo Ochoa. “Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico. Mediáticamente, Evangelina y Martín negaban la separación, pero Demichelis le metió los cuernos a Evangelina con esta chica. Ella es argentina, pero se fue a México y resulta que ella es amiga de muchos amigos míos. Ella es Stephie Moreno”, reveló.