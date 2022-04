Ewan McGregor se casó en absoluto secreto con la actriz Mary Elizabeth Winstead

Lejos de las grandes luces, y en una ceremonia muy discreta, Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead, se casaron el pasado fin de semana en su casa de Los Ángeles, en la exclusiva área rural conocida como Topanga Canyon. La noticia fue confirmada a la revista People a través de una fuente anónima, y no hubo presencia de medios en el transcurso de la boda.

A más de cuatro años de oficializar su relación, McGregor y Winstead dieron el “sí quiero”. Según informó ese medio y también el sitio Page Six, se trató de una ceremonia solo para los íntimos, y los asistentes fueron principalmente amigos y familiares de la pareja.

People publicó además el breve testimonio de un asistente al evento, que solo comentó: “Hubo una ceremonia al aire libre. Estuvo llena de amor y alegría. El menú fue del tipo ‘de la granja a la mesa’. Ellos son una pareja adorable, son bastante discretos, y les gusta esa vida”.

De este modo, McGregor y Winstead consolidan su vida familiar. Esta ceremonia se produce a poco menos de un año de la llegada de Laurie, el bebé que ambos recibieron en junio del año pasado. En esa oportunidad, la noticia también se dio a conocer de forma no oficial, y ninguno de los padres brindó testimonio alguno a la prensa al respecto.

De hecho, se ocuparon de mantener el embarazo en el mayor de los hermetismos. En esa instancia, quien se encargó de divulgar la llegada del pequeño, fue la hija mayor de Ewan, Clara Mathilde . A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó una foto en la que sostenía en sus brazos al pequeño Laurie, y escribió: “Bienvenido al mundo, hermanito. Felicitaciones a mi papá y a Mary. Este es el mejor de los obsequios”.

Un divorcio envuelto en escándalo

Si bien actualmente, la relación entre McGregor y Winstead se encuentra lejos de los medios, el comienzo fue muy distinto. Se conocieron en 2016, cuando trabajaron juntos en la tercera temporada de Fargo. Ambos estaban en pareja, pero el flechazo fue inevitable. A comienzos de 2017, el periódico The Sun publicó unas fotos que los mostraba besándose. Ella ya se había separado, pero él no. La noticia de esa infidelidad, alimentó los títulos de los portales de todo el mundo. Tan solo un día después, McGregor anunció su divorcio, dando comienzo a una exhaustiva batalla legal.

Ewan McGregor acompañado de su primera esposa, Eve Mavrakis The Grosby Group

McGregor estaba en pareja con la diseñadora Eve Mavrakis, desde el año 1995 , cuando ambos coincidieron en la producción de una serie británica llamada Kavanagh QC. En más de una oportunidad, y cuando el actor se convirtió en una estrella de Hollywood, no dejaba de asegurar que Eve era “su cable a tierra”, y en un nota aseguró: “Cuando la conocí, supe que quería estar junto a ella de un modo completamente distinto al que había estado con muchas, muchas, realmente muchas de las mujeres con las que tuve algo. Y no me equivoqué, la verdad es que hice lo correcto”.

El divorcio entre Mavrakis y McGregor fue complejo, y en el fuego cruzado quedaron sus hijas, Clara Mathilde, Esther y Anouk. Luego de una batalla legal que se prolongó durante meses, el arreglo consistió en que el actor depositara todos los meses en la cuenta de su ex pareja, quince mil dólares para la manutención de su única hija menor de edad (Anouk), y más 36 mil dólares en concepto de manutención conyugal. Por otra parte, el juzgado reconoció a Mavrakis como dueña de cinco autos (de una colección integrada por treinta), una mansión en Los Ángeles valuada en siete millones de dólares, y medio millón en efectivo.