Faldas y flores: Brad Pitt y Harry Styles sorprenden con sus looks “deconstruidos”

Distinguido por ser una de las máximas estrellas contemporáneas de Hollywood, Brad Pitt es también un ícono de la moda. Lo mismo ocurre con referentes de la música como Harry Styles, quien siempre sorprende con su gracia estilística.

En la alfombra roja de la presentación de la película Bullet Train, celebrada en el Zoopalast de Berlín, en Alemania, el actor dejó a todos sin palabras al desfilar con una falda de lino en color marrón por encima de la rodilla. Posiblemente se trata de la primera ocasión en la que el intérprete se muestra en público con este tipo de prenda, aunque su elección podría llegar para quedarse. El diseño por el que optó el actor de El club de la pelea se completó con un saco a tono, una camisa rosa y unos borcegos negros.

En la misma ciudad, la superestrella pop Harry Styles también llamó la atención de los fotógrafos en su llegada a un hotel de Berlín, capital europea donde ofrecerá un concierto mañana. El músico y gurú de la moda destacó esta vez por lucir un sombrero de crochet amarillo con flores.

Sumado a ello, el cantante británico, que se presentará en diciembre en Buenos Aires, en el estadio de River Plate, también fue noticia en las últimas horas tras conocerse que una universidad de Texas ofrecerá el primer curso universitario dedicado a la estrella pop. ¿Qué tal?

La iniciativa se referirá al papel que el artista ocupa como ícono cultural. La actividad se desarrollará en el Texas State University Honors College a partir de septiembre y es la última de una larga lista de cursos universitarios referidos a celebridades junto a otros basados en estrellas como Lady Gaga, Beyoncé, Jay Z, Kanye West y The Beatles.

El curso se centrará en la carrera del exintegrante de One Direction tanto en la música como en el cine, para “comprender el desarrollo cultural y político de las celebridades modernas”.

Brad Pitt recorre la alfombra roja en el estreno alemán de la película Bullet Train, en el Zoopalast, en Berlín Goff Photos/The Grosby Group

El actor también fue el gran protagonista durante otra premiere del film Bullet Train, esta vez en Londres

Traje y zapatillas, la combinación elegida por Brad Pitt para el estreno de la película en el Reino Unido

El cantante británico Harry Styles, en su arribo a la capital alemana, luciendo un divertido sombrero de crochet amarillo con flores Splash News/The Grosby Group

Harry Styles se presentará en River Plate el 3 y el 4 de diciembre. Será la segunda vez que el ex One Direction se presente como solista en Buenos Aires: la primera fue en 2018 para presentar su ópera prima, Harry Styles. El cantante empezó su su gira mundial Love On por diversas ciudades de Estados Unidos, en 2021. El tour continuó en junio por Gran Bretaña y pasará por buena parte de Europa hasta llegar finalmente a América Latina. Los shows contarán con la participación de distintos artistas según cada destino y Koffee, la cantante de reggae, abrirá las presentaciones en la región.