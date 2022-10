Famosas que pusieron en pausa sus carreras para dedicarse a la maternidad

escuchar

Hay algunas famosas que dejan de recorrer sets y alfombra rojas porque deciden dar un paso al costado cuando se convierten en madres y sus prioridades cambian. Así como también huyen del ruido y las luces de Hollywood para ganar tranquilidad y poder maternar en paz. Este es el caso de figuras como Cameron Diaz, Eva Mendes y Sandra Bullock que, a pesar de estar en la cima del éxito, han decidido alejarse de los rodajes y poner en pausa sus carreras por un tiempo. ¿El motivo? Formar una familia y dedicarse de lleno a la crianza de sus hijos.

Eva Mendes

Eva Mendes junto a sus dos hijas The Grosby Group

Casi una década alejada de los sets, Eva Mendes es una de las actrices que decidió poner una pausa en su carrera, tras convertirse en madre. De hecho, su última aparición en la pantalla grande fue con Lost River, film en el que su pareja, Ryan Gosling, debutó como director. “Quería estar en casa con mis bebés y, afortunadamente, mis otros negocios me permitieron hacer eso más de lo que haría la actuación”, explicó la empresaria -que se abocó a su marca de ropa para mujeres de todas las tallas y edades - en sus redes sociales. Además de la necesidad de seguir bien de cerca el crecimiento de sus pequeñas Esmeralda Amada y Amanda Lee y los gemelos Carlos y Viviana, Mendes justificó su decisión argumentando que tampoco aparecieron papeles que la entusiasmaran demasiado. “Tengo una lista muy corta de lo que quiero hacer. Estaba abierta a todo antes de tener a mis hijos. Quiero decir, siempre que fuera un proyecto divertido pero ahora no quiero hacer violencia, no quiero hacer nada que tenga que ver con el sexo. La lista es corta”, advirtió la estrella de raíces cubanas en una entrevista televisiva con The View, dando cuenta de que el proyecto ideal aún no ha llegado para motivarla a volver frente a las cámaras.

Robin Wright

Robin Wright tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Sean Penn Getty Images

Robin Wright es otra de las famosas que se alejó del foco mediático para criar a sus hijos y no se arrepiente de ello. “Miro hacia atrás y no siento que extrañé acostar a mis hijos durante cuatro años consecutivos porque estaba actuando”, confesó la madre de Dylan Frances y Hopper Jack, fruto de su matrimonio de casi 14 años con Sean Penn. De hecho, cuando volvió a ponerse frente a las cámaras lo hizo con su exmarido en películas como Cuando vuelve el amor. Por sus hijos, la estrella de House of Cards no solo renunció a la fama sino que también remontó durante varios años un matrimonio que venía de varias rupturas e impasses. “Una de las razones por las que volvimos a estar juntos era tratar de mantener a la familia unida. Si vos tenés hijos es una familia, y entonces volvés a intentarlo una y otra vez. Lo hicimos por una larga temporada”, le confesó Wright a The Telegraph, tras divorciarse en 2010.

Phoebe Cates

Phoebe Cates

En el caso de Phoebe Cates, la decisión de alejarse de la actuación no fue momentánea sino que se mantiene hasta el día de hoy . Recordada como la chica del bikini rojo en Picardías estudiantiles o como Kate de Gremlins, esta morocha de rasgos exóticos comenzó a colgar sus dotes actorales ni bien formó una familia con el actor Kevin Kline. Si bien su retiro fue gradual, el primer paso lo dio en 1991 cuando nació su primer hijo Owen. La actriz que brillaba en la comedia El padre de la novia debió ser reemplazada por Kimberly Williams. “ La maternidad me ha cambiado totalmente. Cuando tenés una familia todo cambia porque un esposo puede entender que tenés que ir a trabajar, pero un hijo no. Tenés que ser madre tiempo completo ”, respondía la estrella cada vez que le preguntaban por su regreso a los sets. Su trabajo se discontinuó por completo cuando, en 1994, se convirtió en madre por segunda vez. Si bien con la llegada de Greta la pareja acordó alternar sus proyectos para no trabajar al mismo tiempo, el rol de madre le ganó por completo al de actriz. “La idea es que siempre uno esté en la casa con los niños, pero cuando ha sido su momento de trabajar, Phoebe eligió quedarse con ellos”, contó Kline en más de una oportunidad. Desde entonces, Cates está plenamente abocada a su familia, a hacer beneficencia y a sus negocios vinculados con la moda, ya que tiene su propia boutique en pleno Manhattan.

Sandra Bullock

En marzo de este año, la noticia de que Sandra Bullock se retiraba momentáneamente de la actuación sorprendió al mundo del espectáculo. La actriz, que se encontraba en uno de sus mejores momentos artísticos, tomó la decisión de no trabajar durante un tiempo indeterminado y explicó los motivos mientras promocionaba su última película, La ciudad perdida. “Ahora mismo y no sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia ”, le confesó a Entertainment Tonight, quien en 2010 (y en medio de su separación de Jesse James) adoptó a Louis, hoy de 12 años, y cinco años después a Laila, de 10. “Cuando no estoy, me echan de menos, cuando estoy, soy molesta, y así es exactamente como debe ser”, reveló hace un tiempo en una charla con la revista People sobre su rol como madre, algo que siempre soñó y que pudo cumplir gracias a la adopción.

Cameron Diaz

Cameron Díaz se alejó de los sets en busca de nuevas experiencias Shutterstock - Archivo

El caso de ella es totalmente diferente. Cameron Diaz dejó la actuación para llevar una vida mucho más tranquila y relajada, lejos de los flashes y el glamour de Hollywood al cual estaba tan acostumbrada. Al cumplir los 40, la actriz decidió enfocarse en todas aquellas cosas que los alocados ritmos de los rodajes no le habían permitido hacer durante años y el cambio de vida fue abrupto. “Encontré a mi marido, comenzamos una familia e hice todas esas cosas para las que no había tenido tiempo antes” , explicó quien en 2015 contrajo matrimonio con el músico Benji Madden, líder de la banda Good Charlotte. Cuatro años después, su distancia de los sets se afirmó aun más con el nacimiento de Raddix, su primera hija. “Ahora me siento completa”, confesó la rubia en un programa televisivo dando cuenta de que su familia se había vuelto su única prioridad. “Tener una familia joven es hacerlo todo tal y como lo hacés de joven, solo lo hacés. Pero cuando tenés mi edad y decides hacerlo es una decisión real”, comentó quien debutó en este rol después de los 40. Desde entonces, Díaz disfruta de su familia, escribió un libro, comparte recetas de cocina saludable en redes y se dedica a su nueva faceta de empresaria con su marca vegana de vinos Avaline.

Thalía

Thalía junto a su esposo, el productor Tommy Mottola y sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro

Aunque hace tiempo que no protagoniza ninguna, Thalía es la reina indiscutida de las telenovelas . De hecho, la trilogía de “Las Marías” (María Mercedes, Marimar y María, la del barrio) sigue emitiéndose en la TV y cautivando a nuevas generaciones, esas que solo conocen a la artista por su carrera musical. A pesar de su éxito y popularidad, la mexicana comenzó a alejarse paulatinamente de la televisión para dedicarse de lleno a su carrera como cantante. Sin embargo, cuando se casó con el productor musical, Tommy Mottola, con quien tuvo a sus hijos Sabrina y Matthew sus prioridades volvieron a cambiar. Y aunque cada tanto sigue componiendo y lanzando algún que otro hit, la creadora de temas como “Piel Morena” no piensa en regresar a los sets ni a girar con sus conciertos por el mundo. Hoy, a sus 51 años, se ocupa de su familia, tiene millones de seguidores en las redes sociales y está enfocada en su marca de ropa “Thalía Sodi”, que es todo un éxito en los Estados Unidos.