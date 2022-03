Cameron Diaz, lejos del cine y del estatus de estrella de Hollywood: su vida en familia y un nuevo emprendimiento

Cameron Diaz fue uno de los rostros más conocidos del Hollywood de los noventa y principios de los años 2000, pero su presencia se fue diluyendo poco a poco hasta su retiro en 2018. Ya ha confesado en varias ocasiones que necesitaba dejar la actuación para dedicarse tiempo a sí misma y que alejarse de los focos de atención le ha dado “paz”. “Había muchas experiencias que no había vivido y aspectos que no manejaba”, aseguró en una entrevista en el programa Hart to Heart, en 2020. Ahora se reafirma y manifiesta que, desde entonces, ya no tiene rutina y tampoco se preocupa por su apariencia física.

En una entrevista junto a la cantante Michelle Visage en su nuevo podcast de la BBC, Rule Breakers, la intérprete de Loco por Mary habló sobre lo mucho que ha cambiado su vida desde que se alejó de la industria del entretenimiento tras su última actuación en la película Annie, de 2014. “He sido víctima de la cosificación y la explotación social a la que están sujetas las mujeres”, ha compartido, tras confesar que hubo una época en la que veía el mundo de la belleza como principal protagonista en su vida. “Yo misma he comprado esa ideología en muchas ocasiones”, ha explicado.

La actriz, de 49 años, reveló lo difícil que le resultó entonces alejarse de los cánones de belleza establecidos. “Cada día, como actriz que era, me sentaba frente al espejo durante horas. Acabó siendo tóxico”, reconoció. “De repente empezás a criticarte y pensás: ‘¿Por qué estoy acá sentada siendo tan mala conmigo misma? Mi cuerpo es fuerte. Mi cuerpo es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a ser así con él cuando me ha llevado tan lejos?”, reflexionó durante la charla en la que confesó que todos esos pensamientos ya no ocupan su mente.

Cameron Díaz junto a su hija de 2 años Grosby Group

“No me importa. Literalmente lo último en lo que pienso es en mi apariencia”, lanzó la nominada al Globo de Oro, que también reveló que ya no se esfuerza en completar su rutina facial a pesar de tener “mil millones de productos” en sus estantes. “No hago nada. Nunca limpio mi cara. Dos veces al mes, con suerte”, confesó entre risas y aseguró que no es ese el lugar en el que está “invirtiendo energía” en estos momentos. A pesar de ello, sí cree que es importante “mantenerse fuerte” físicamente de cara a los 50 años que cumplirá en agosto.

Un nuevo mundo por descubrir

“Empecé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, así que ya pasaron más de 25 años, eso es mucho tiempo. La forma en que lo veo es que he dado más de la mitad de mi vida al público”, expresó la actriz en una entrevista tiempo atrás. En esta nueva faceta como empresaria, Cameron contó en sus redes sociales en qué consiste Avaline. El proyecto comenzó una tarde de 2018 en el patio trasero de su casa. Junto con su amiga y socia Katherine Power reflexionaron acerca de los productos que consumían y su composición, el vino entró en discusión y rápidamente coincidieron en que a ambas les interesaba tomar uno “limpio”, por lo que la idea de hacerlo orgánico no tardó en llegar.

Cameron Diaz y su socia Katherine Power (Crédito: Instagram)

Tal y como reseñó la web de Avaline, no se trata de un vino común, ya que está elaborado con “uvas de cultivos orgánicos sin pesticidas, sin aditivos artificiales”, y además puede ser consumido por veganos. Con frecuencia, la actriz publica en su cuenta de Instagram algunos posteos donde se la puede ver con su socia compartir momentos mientras consumen la bebida.

Cameron y la maternidad

Desde que se casó con el músico Benjamin Madden en 2015, la actriz decidió ordenar sus prioridades y centrarse en su familia. Es madre de la pequeña Raddix Madden, de apenas dos años, a quien quiere mantener alejada de los medios, como ya aseguró en una entrevista junto al presentador Kevin Hart, en 2020, apenas unos meses después de su nacimiento. “La gente sabe quién soy yo, pero yo quiero que ella tenga autonomía”, afirmó entonces.

“La maternidad y el matrimonio han sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. Es tan importante. Probablemente de alguna manera esperé para poder hacer todas esas cosas, para no tener distracciones”, precisó en una entrevista al programa de radio Quarantined With Bruce, en 2021. Allí además explicó que prefiere dedicarse tiempo completo a cuidar a su pequeña. Consultada sobre si tenía planes de reaparecer en cine, respondió: “No lo estoy buscando ahora. No podía imaginarme lo que era ser madre, pero ahora pienso en estar alejada de mi hija durante un rodaje y simplemente no podría”.