Nancy Dupláa y Pablo Echarri fue fotografiada en una playa, disfrutando del verano europeo Fuente: Archivo

30 de julio de 2019 • 12:58

Nancy Dupláa y Pablo Echarri fueron fotografiados de vacaciones en Mallorca y las imágenes generaron un torbellino de opiniones en las redes sociales, tanto a favor como en contra de la pareja. Los famosos también expresaron posturas encontradas atravesadas por la grieta.

Las imágenes habrían sido tomadas por un turista y fueron difundidas por el periodista de espectáculos Pampito Perello Aciar. En las fotos, la pareja se muestra relajada en una playa disfrutando del verano europeo.

Los actores viajaron a Mallorca para pasar unas vacaciones Crédito: Twitter

Entre quienes ven con buenos ojos que los actores puedan permitirse viajar y tomarse un descanso, a pesar de las reiteradas quejas que tanto Echarri como Dupláa han expresado por la difícil situación económica del país, se pronunciaron Florencia Peña y Malena Pichot, entre otros. "Hay quienes confunden la situación actual con las vacaciones que se puedan tomar dos artistas como Nancy y Pablo que laburan hace más de 20 años. ¿Por qué deberían dar explicaciones? ¿Porque hablan de inclusión? ¿Y? ¿Hay que estar en la indigencia para defender los derechos de los más vulnerados?", reflexionó Peña en Twitter.

"Ahora que los escracharon a Nancy y a Pablo en sus vacaciones parece que la economía finalmente está repuntando. Hay quienes trabajan con determinación para visualizar al enemigo y denunciarlo. Digamos todo", ironizó la actriz.

"¿Y la crisis de la que se quejan?", posteó Yanina Latorre, en el lado opuesto. En tanto, Malena Pichot le respondió a la panelista de LAM: "Ellos no son el pueblo, son dos de las personas más famosas de la Argentina y tienen la decencia de tener conciencia de clase y luchar abiertamente para defender los derechos de quienes no comparten sus privilegios".

Ante estas palabras, Latorre volvió al ataque: "Pero se quejaron de que no llegan a fin de mes. Por eso fue mi tuit... no tiene nada que ver con la empatía. No cambien sus dichos ni los míos (...)". En la misma línea crítica, Amalia Granata también opinó: "¿Y la crisis de la que se viven quejando?".

Otro que tampoco se quiso perder esta polémica fue Eduardo Feinmann, que aprovechó la oportunidad para cuestionar el proceder de los actores. "Mirá los Nac&Pop con la macrisis", tuiteó el periodista.