Fátima Florez se quebró al hablar de Javier Milei: qué le dijo el Presidente al oído y por qué se emocionó después

Hace poco menos de dos semanas, Fátima Florez anunció en la mesa de Mirtha Legrand que el martes 27 de enero el presidente Javier Milei, su exnovio, la iba a ir a ver al teatro en Fátima Universal. Ayer el líder libertario no solo se sentó en una de las butacas del teatro Roxy de Mar del Plata, sino que, además, subió al escenario y cantó “El rock del gato”. Esta mañana, en un mano a mano con Moria Casán, la humorista reveló detalles del reencuentro con su ex: el baile sexy y el intento de beso del economista a las palabras que le dijo al oído. Además, se quebró en vivo al hablar de la presión que sintió.

Fátima salió a la calle para recibir al Presidente Mauro V. Rizzi

“Todavía estoy muy movilizada. Fue una energía muy fuerte. Parecía la energía de un estadio de fútbol”, arrancó la artista la nota. “Ayer se vivió un clima muy festivo, muy especial. El público ovacionaba y los aplausos eran más largos que siempre. Y creo que esta vez no sé si fue más genuino, pero como nos conocemos más, ya nos miramos de otra manera”, agregó en relación a la primera vez que Milei fue a ver su show, hace dos años, cuando era primera dama.

Tras explicar que en esta oportunidad vivió el momento más “relajada”, explicó que a lo largo de la obra hizo varios guiños al público sobre la figura del presidente que despertaron muchas risas y que también aprovechó para hacerle algunos guiños internos a su ex que lo hicieron soltar varias carcajadas.

“¿Sentiste que esta vez él está más manso, más relajado dentro de su euforia y su personalidad?”, quiso saber Moria, quien además subrayó su costado “performático” y la sinergia entre ellos sobre el escenario. “No armamos nada. Si bien hubo ensayo, tuvo que ver con una prueba de sonido para él”, confió y aseguró que luego, al cantar, se “sintió muy bien”. “¿Le perreaste después?”, la interpeló la diva. En ese momento, la humorista intentó salir del paso con una imitación de Casán. “Escuchame”, la interrumpió la conductora. “¿Has dormido con el caballero?”, insistió, pero no tuvo respuesta.

Consultada por su vínculo actual con Milei, Florez explicó que se trata de una relación “poco convencional” porque “no hay rencores”. “Acá hay un vínculo que tiene que ver con una profundidad de charlas, de pensamientos, incluso de no hablarse y saber lo que el otro está pensando. No quiero que esto se malinterprete y que se piense que estamos saliendo. No”, aclaró y aseguró que no tiene nada planificado en relación a su futuro sentimental.

El llanto en vivo de Fátima Florez

Mientras Milei cantaba, Fátima bailó sexy junto a él Presidencia

En un momento de la charla, Moria le preguntó a Florez qué sintió luego del show, cuando se quedó sola en el camarín. “¿Has llorado? ¿Te emocionaste?”, soltó. “Sí, vos sabés que sí”, respondió la humorista, con la voz tomada. “Vos sabés que me recordás ese momento y...”, intentó explicar, pero se quebró. “Vengo de días con mucha carga, trabajando mucho. Vos sabés lo que son las temporadas de verano. No quería llorar”, confió y no pudo contener las lágrimas.

En medio de su congoja, Florez siguió con su descargo. “No quería llorar, siempre quiero darle alegría a la gente y no quiero victimizarme. Quiero verme fuerte, lo que soy, pero también tengo mi sensibilidad muy a flor de piel. Y venía de días de mucho traqueteo, de dormir poco, de comer casi nada, de mucha presión. A mí no me resbala nada. En eso te admiro. Siento que a veces estoy en el ojo de la tormenta, o muy observada o que están esperando a ver dónde me equivoco”, admitió. También habló de la exigencia del show a nivel físico —contó que baja tres kilos por función— y contó que, cuando llegó al hotel, se emocionó.

Cuando le tocó intervenir, María Fernanda Callejón -panelista del programa- le preguntó a Florez qué le dijo al oído el Presidente luego de su presentación. “Me dijo: ‘Soy muy feliz. Soy extremadamente feliz’. Y yo le dije: “somos”. Fue como un cuento de hadas. Salió todo tan perfecto, tan lindo, que si lo programás no hay manera”, repasó. Además, contó que no fue a La Derecha Fest, evento al que fue Milei.

Por último, Florez habló del coqueteo que algunos percibieron entre ellos sobre las tablas. “A mí lo que me contaron es que si fuera por Milei, él te chapaba”, señaló Gustavo Méndez. “Lo primero que el público empezó a gritar fue ‘¡piquito, piquito!’“, contó luego de un largo silencio. Luego, habló de los movimientos sexis que hizo durante el número de Milei, que se generó un clima sensual y confió que cuando lo acompañó de nuevo a su butaca “hubo como un coso que casi hay un beso, pero no sé”. También mencionó que, una vez que todo terminó, Milei le mandó un mensaje, aunque no reveló el contenido.