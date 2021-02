Fede Bal, sobre su madre, Carmen Barbieri: “Lo que más me duele es no poder estar cerca y darle un abrazo”

Marcelo Polino sorprendió a los seguidores de la cuenta oficial de MasterChef Argentina con una entrevista exclusiva a Federico Bal. El actor, además de dar precisiones de cuál será su función en la segunda temporada del reality, dio detalles del estado de salud de su madre, Carmen Barbieri, que se encuentra internada y en estado de coma farmacológico debido a complicaciones derivadas del Covid-19.

El nuevo host del programa, rol que durante la primera temporada ocupó Flor Vigna, indicó: “En principio, quiero agradecer a todos, porque el amor que nos llega es muy grande. Ya el año pasado, con mi enfermedad y con la ida de papá, con los golpes de la vida que naturalmente nos pasan a todos, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, a mi familia siempre nos llegó el cariño de la gente”.

Luego, repasó: “Mamá está bien. Quiero contarles que mamá está cursando el día 16 del Covid positivo, por el protocolo se aisló, pero empezó a sentirse mal el día dos o el día tres”. Y continuó: “Entonces, fue internada en la Clínica Zabala, en un centro en el que la están cuidando muchísimo”.

“Presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto y fue por eso que se decidió ponerla en un coma farmacológico”, explicó luego.

“Allí la están cuidando y cada día tenemos mejores noticias”, aseguró. “La realidad es que esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos y eso es lo que a mí más me duele: no poder estar cerca de mamá y darle un abrazo, porque toda esa ala de la clínica está cerrada al público. Entiendo que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”, indicó.

Sobre cómo es que está al tanto de la evolución de Barbieri y por qué decidió armar un grupo para dar las novedades a su círculo íntimo, explicó: “Estoy todo el tiempo en contacto con el médico. Vos sos un gran amigo de mamá. Sos de esas personas que siempre estuvo cerca de la familia. Armé un grupo, porque imaginate lo que es levantarme y tener 800 mensajes todos los días de todos los amigos de mamá y de toda la gente del medio preguntándome cómo está mi mamá. Por eso hice una selecta lista y tenemos un grupito de WhatsApp en el que estás vos, Marcelo”.

“Ahí yo les cuento a los familiares, a los amigos y a los más cercanos cómo está mamá, y las noticias son cada vez más positivas. Ella está cada vez mejor, los valores están cada vez mejor, subiendo, el oxígeno en sangre está cada vez mejor. No tiene fiebre. No hay infección y no hay nada que vuelva crítico el panorama. El estado, de todos modos, es delicado, porque cuando un paciente entra en estado de coma farmacológico, inducido por los doctores para que su cuerpo se desinflame y la neumonía baje, es una situación delicada. Pero, acá estamos con mucha energía y haciendo las cosas bien”, cerró.

Barbieri ya lleva casi dos semanas internada tras desarrollar una neumonía bilateral provocada por el Covid-19 y desde el jueves pasado se encuentra en terapia intensiva, debido a un agravamiento de su cuadro. El sábado, fue el mismo Marcelo Polino quien informó en su programa de radio que la actriz estaba intubada y en un coma farmacológico.

