Cuando en marzo le diagnosticaron cáncer intestinal , Federico Bal se alejó de las redes por un tiempo y, cuando decide aparecer, lo hace para compartir novedades sobre su estado de salud y para hacer hincapié en la importancia de hacerse chequeos de manera temprana. Hace unas horas, el actor de Rumbo al mar grabó un video que subió a su cuenta de Instagram para contar una buena noticia: que ya finalizó la fase más difícil de su tratamiento.

"Hola a todos, ¿cómo les va? Quiero contarles que estoy en un momento lindo porque hoy es el día en el que terminé la primera etapa de mi tratamiento, la más difícil, la de radioterapia y quimioterapia, la terminé", reveló Bal al comienzo de su video.

Asimismo, el joven aseguró que ahora solo deberá "descansar un tiempo para ver cómo sigue todo" , y que quería dar a conocer la noticia por "todas las palabras lindas" que recibió como muestras de apoyo durante estos meses. Por otro lado, el actor también reiteró, como siempre hace, lo fundamental que es detectar la enfermedad a tiempo.

"Quiero contarles algo que no puedo dejar pasar y es que este tipo de enfermedades, detectadas a tiempo, se curan. El 95 por ciento de las probabilidades son buenas y favorables. No hay que tener miedo. Hay que escuchar a tu cuerpo, hay que hacerse estudios. Sáquense turnos, háganse colonoscopías, endoscopias y cuiden su salud que es lo más importante", concluyó Fede. En otro posteo, escribió "siempre de pie, que no es poco", en relación a esta etapa de su vida.

El hijo de Carmen Barbieri - a quien no puede ver por la cuarentena por la pandemia de coronavirus - y el recordado Santiago Bal contó en marzo que tenía cáncer. La noticia le llegó mientras se encontraba en plena temporada marplatense con la obra Mentiras inteligentes, y en pareja con su novia, Sofía Aldrey, quien lo acompaña en este difícil momento. Recientemente, el actor aseveró que tenía energía "para reconectar con el público", y por eso aceptó la propuesta de hacer radio con el ciclo "Late el viernes" de Late 93.1. En ese marco, hace unas semanas, habló sobre cómo le impactó el diagnóstico en su vida .

"Viví los últimos 15 años equivocado, pensando que el éxito era estar en una revista o en una buena marquesina. Comencé mi tratamiento en medio de una pandemia mundial y a partir de ahí vinieron miles de cambios (...), les dije a mis amigos que los amaba, preferí leer un libro antes que la tele, jugué con mi perro antes de ver las redes, hago yoga, y cambié mi alimentación", relató, y añadió que si bien las últimas semanas del tratamiento eran duras, siempre abordó el proceso con mentalidad positiva. "La cabeza y el amor en este proceso son claves", enfatizó Federico.