A comienzos de marzo, Federico Bal compartió, a través de un video en Instagram , que había sido diagnosticado con cáncer intestinal. La dura noticia le llegó mientras estaba en plena temporada con la obra Mentiras inteligentes, y su novia, Sofía Aldrey, es quien actualmente lo acompaña en el día a día del tratamiento porque el actor no puede ver a su madre, Carmen Barbieri, como consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

"Está delgado, cansado y no se siente bien", contó Carmen recientemente, visiblemente preocupada por su hijo . Sin embargo, Fede aseguró que "está con mucha energía" y listo para "reconectar con el público", por lo cual aceptó la propuesta de hacer radio. Fue precisamente en ese espacio, en el programa "Late el viernes" de Late 93.1, donde Bal habló sobre su salud, y recordó cómo fue el momento en que le comunicaron que padecía cáncer.

"Un día me llama mi médico y me dice 'tenés cáncer' y me vi de afuera, como en una película. Las prioridades se rompían, iba a haber un cambio grande en mí y pensé en cómo decírselo a mi mamá. Se lo dije, agarré el auto, viajé a Buenos Aires, lloré y grité en medio de la ruta y me pregunté '¿por qué yo tengo cáncer que tengo 30 años, con una buena salud, que estaba en un momento genial, que tenía proyectos y estaba rodeado de amigos?'", expresó Federico, quien reveló cómo fue esa primera charla a cara a cara con su médico.

"Le pregunté si me iba a morir y si el tratamiento de quimioterapia y radioterapia me iba a permitir tener hijos en el futuro. Él me dijo que esto es como agarrar la ruta 2 para Mar del Plata con un muy buen auto, que mi cuerpo es el auto. 'Yo no te puedo asegurar que vas a llegar a la playa sin chocar, pero tenés todas las chances de estar bien'", le explicó el profesional. "Después me empezó a hablar de porcentajes. Me dijo que un 30% de los pacientes con mi condición se curan y no se tienen que operar. O sea que mi vida comenzó a pensarse en números y estadísticas".

Por otro lado, Bal aseguró que la noticia puso en perspectiva sus prioridades. "Viví los últimos 15 años equivocado, pensando que el éxito era estar en una revista o en una buena marquesina. Comencé mi tratamiento en medio de una pandemia mundial y a partir de ahí vinieron miles de cambios (...),.les dije a mis amigos que los amaba, preferí leer un libro antes que la tele, jugué con mi perro antes de ver las redes, hago yoga, y cambié mi alimentación", relató.

Si bien confesó que muchas veces siente incertidumbre respecto al futuro, Bal también hizo referencia a cómo todo lo aborda desde un lado positivo, aunque en la actualidad tenga días en los que se siente débil físicamente. "La cabeza y el amor en este proceso son claves. Ahora estoy con un tratamiento de rayos de lunes a viernes combinado con pastillas, la primera semana no me dolía nada, después me empecé a sentir más cansado y empezaron los dolores de panza. En un tiempo se sabrá si necesito una operación, o si el cáncer se disminuye", concluyó el actor.

Carmen, atenta al debut de Federico, posteó una foto en las redes, donde escribió "te admiro y te quiero tanto".