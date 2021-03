Federico Bal habló sobre su separación: “Estoy bastante triste y angustiado”

Poco después de que Sofía Aldrey rompiera el silencio y asegurara que se había separado de Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri confirmó la ruptura y aseguró que si bien está “triste y angustiado”, era una decisión de mutuo acuerdo.

“Sí, decidimos separarnos pero no quiero hablar demasiado, sentimos que era lo mejor nomás. Estoy bastante triste y angustiado”, dijo a LA NACION, quien también confirmó que se encuentra aislado por haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19.

Luego de rumores y desmentidas respecto al estado de la relación, fue Aldrey quien hizo una explosiva declaración al respecto. “Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bien”, lanzó en diálogo con el usuario de Instagram @Chusmeteando1, tras unas declaraciones del actor a CNN Radio donde aseguraba que la ruptura no era real.

Los primeros cortocircuitos en la pareja comenzaron luego de que se hiciera público el audio de Bal en el que invitaba al Polaco a una fiesta en su casa llena de mujeres. Si bien en su momento, ella prefirió mantenerse en silencio, los rumores de las infidelidades del exparticipante de MasterChef empezaron a sonar más fuerte, aunque él en todo momento aseguró que su novia estaba al tanto de todo y que cada uno sabía lo que hacía el otro y no se ocultaban nada.

Aldrey fue el gran sostén de Bal cuando éste se realizó su tratamiento contra el cáncer, a principio del año pasado. “Es una mujer increíble. Yo no hablo mucho porque estoy cuidando lo que me hace bien, pero es una mujer que me cocina, me hace reír, me acompaña”, había dicho tiempo atrás el actor sobre su ahora exnovia.

Su alejamiento del teatro

En la tarde del domingo, el actor anunció que daba un paso al costado de la obra teatral Mentiras inteligentes, debido a cuestiones personales vinculadas con el coronavirus. En su cuenta de Instagram, explicó su situación actual y contó por qué considera que renunciar es una muestra de respeto.

Una nueva temporada de la obra Mentiras inteligentes se está desarrollando por estos días, con el protagónico de Marta González, Arnaldo André, Lula Rosenthal y Bal. Sin embargo, recientemente, el hijo de Carmen Barbieri debió ser aislado por contacto estrecho con un técnico de Telefe, que dio positivo de coronavirus, motivo por el que fue reemplazado momentáneamente por Guido Gastaldi. Su reemplazo definitivo sería Christian Sancho.

Con la colaboración de Pía Shaw.

LA NACION