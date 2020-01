Federico Bal y su romance con Sofía Aldrey, la hija de un poderoso empresario de Mar del Plata

Federico Bal está viviendo un muy buen momento. Además de ser parte de Mentiras inteligentes en el Teatro Lido de Mar del Plata, vive un romance con Sofía Aldrey, la hija de un importante empresario de esa ciudad balnearia, Florencio Aldrey Iglesias.

Los Aldrey son una de las familias más influyentes de Mar del Plata. Poseen un paseo de compras y un centro cultural que lleva su nombre; son dueños de hoteles, y poseen acciones en varios medios de comunicación. Florencio Aldrey Iglesias es el principal accionista de Multimedios La Capital, que comprende el diario La Capital de Mar del Plata; el diario La Prensa de la Ciudad de Buenos Aires; Canal 2 de Mar del Plata; los diarios La Voz de Tandil, Villa Gesell y Pinamar; y varias radios, entre otros medios.

Además, Aldrey Iglesias es amigo de Daniel Scioli y su grupo empresario estuvo entre el grupo de los 15 que recibió de 2009 a 2015 la mitad de los fondos repartidos por la jefatura de gabinete en pauta oficial. Aldrey Iglesias recibió entre esos años $ 91,8 millones de pesos.

Un romance de verano

La confirmación del romance se dio este miércoles, cuando se los vio a Federico y Sofía muy acaramelados en la zona vip del Parador Helena Beach a donde fueron a disfrutar del show de Damas Gratis. Ayer, con las cartas sobre la mesa, Bal rompió el silencio y habló sobre esta nueva relación.

"Es una mujer divina -dijo el actor en conversación telefónica con Intrusos-. Nos conocemos hace miles de años, desde que eramos muy chicos. Me volvía loco de chico, ella me parecía increíble. Este verano coincidimos en nuestras ganas de vernos. Ella no quiere ser famosa, no necesita nada, ni un centavo de mí".

Además explicó cómo es su relación hoy por hoy: "Fue a ver a mamá al teatro. Nos queremos muchísimo y nos respetamos. Nos vemos por las noches, pasamos momentos muy lindos". Ante un comentario de uno de los panelistas del ciclo, Bal dijo: "Decir que fue ver a su suegra ya me parece un montón. Estamos en una relación sin nada, sin rótulos, con cariño y mucho respeto".

Sofía suele tener un bajo perfil. De su vida amorosa solo se sabe que fue novia por cinco años del hijo mayor de Gabriel Corrado, Lucas.