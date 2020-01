¿Hay amor? Micaela Vázquez y Fede Bal, protagonistas de la obra Mentiras inteligentes, hablaron sobre la relación que los une Crédito: Twitter

2 de enero de 2020 • 17:47

Federico Bal y Micaela Vázquez comparten escenario en el Teatro Lido de Mar del Plata con Mentiras inteligentes. Mucho se especuló sobre la verdadera relación que mantienen, y por eso la consulta sobre si hay romance o no se volvió inevitable este mediodía, desde un móvil con Intrusos.

"Nos conocemos desde hace siete años y la pasamos muy bien ese verano que los dos estábamos solteros. Ya no hay tensión sexual", coincidieron los actores. Bal, entonces, dio más precisiones: "Nos conocemos por mi hermana Julieta, y un verano, hace siete años, yo flasheé amor; la vi en la playa y me pasó algo fuerte. Soy un tipo enamoradizo".

Ella completó la anécdota: "Me mandó un mensaje, me tiró un piropo muy básico y noté que claramente no quería ser mi amigo. (...) Fui a su fiesta de fin de año, en la que estaba todo el mundo así que no me sentí muy exclusiva". Y el actor continuó: "Y las cosas pasaron y fuimos felices una temporada de verano. Estábamos solteros los dos y la pasamos bien. Pero no fuimos novios. Nos reencontramos ahora, haciendo temporada. Mica es una mujer increíble, la quiero de verdad".

Vázquez, que está separada de su marido hace tres meses, insistió con aclarar la relación que los une. "No pasó nada entre nosotros. Los dos estamos los solteros, pero algo sucede y en escena cuando nos damos un beso, la gente aplaude. Hay buena onda y conexión, pero no hay tensión sexual porque estuvimos juntos hace siete años y ya está. Hablamos las cosas, lo que nos hace sentir cómodos, nos queremos. Eso no significa que haya deseo sexual. Estoy cerrando otra historia, lo quiero mucho a Fede pero no quiero fomentar una relación que no es real", señaló la actriz. "Estamos tan bien así que no queremos arruinar esto. Mirá si me enamoro y empiezo a confundirme", interrumpió Bal, con picardía.

El actor también se refirió a las declaraciones de Meli Carballo, una joven uruguaya con la que tuvo una relación fugaz y que contó que él le había confesado que había disfrutado de serle infiel a Barbie Vélez con Laurita Fernández. "No hay mucho que aclarar. Nunca hablo con mis parejas de este tipo de cosas. No es algo que haya pasado lo que dijo. Me parece que lo hizo en medio de una nota para que rebote en los medios; ya me ha pasado", aseveró. "Nunca fui pareja de ella, nos conocimos un fin de semana, nos vimos un par de veces acá y nada más. Mi papá falleció en el medio y no pude darle la atención necesaria a la relación. Ni me lastima que diga esto, simplemente fue una mujer bonita que conocí y no llegué a generar ningún vinculo de amor. Estoy en el mejor momento de mi vida, sanando un montón de cosas. Es verdad que me dio 48 horas hermosas y se lo agradezco, pero soy muy respetuoso de mi pasado. Se han dicho cosas que no son, pero siempre hablo bien de todas mis parejas", finalizó.